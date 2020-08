Ziobro: Polskie władze nie prześladują osób LGBT. Byłbym pierwszym, który by się temu sprzeciwił!

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro odniósł się do wydarzeń z 7 sierpnia na Krakowskim Przedmieściu. Wówczas policja - niejednokrotnie z użyciem przemocy - zatrzymała 48 osób, które uczestniczyły w proteście po aresztowaniu Margot, aktywistki "Stop Bzdurom".

- Wszystkie te osoby były agresywne. Są filmy policji, na których widać, jak funkcjonariusze w ordynarny sposób są obrażani i popychani, a część sprawców skacze po policyjnym samochodzie. Przecież policjanci tylko realizowali polecenie niezawisłego sądu zatrzymania osoby aresztowanej - powiedział lider Solidarnej Polski.

Zobacz wideo "Stop bzdurom" - okrzyki na Krakowskim Przedmieściu

- Jeśli ktoś łamie prawo, ponosi tego konsekwencje. Niezależnie od światopoglądu [...]. Gdy osoby atakujące marsz LGBT dopuszczały się fizycznej przemocy, np. w zeszłym roku w Białymstoku, to były tak samo zatrzymane, a prokuratura wnosiła wobec nich również o dwa miesiące aresztu. W Warszawie nie mieliśmy do czynienia z demokratyczną, przewidzianą przez konstytucję formą demonstrowania własnych poglądów, tylko z przemocą, używaną także przez tego pana, który jest nazywany w kategoriach żeńskich - dodał minister sprawiedliwości. Wypowiadając takie, a nie inne słowa, Ziobro dał do zrozumienia - podobnie jak wcześniej wielu polityków Zjednoczonej Prawicy - że nie uznaje tożsamości płciowej Margot, która jest osobą niebinarną, używającą żeńskich zaimków.

Ziobro: W Polsce osoby LGBT są bezpieczne i mają zagwarantowane wszelkie swobody obywatelskie

Pytany o uchwalane przez poszczególne gminy uchwały anty-LGBT, Ziobro podkreślił, że samorządowcy opowiadają się nie za strefami "wolnymi od LGBT", a od "ideologii LGBT". - To fundamentalna różnica. Polskie władze nie prześladują osób LGBT. Byłbym pierwszym, który by się temu sprzeciwił! Samorządy nie zgadzają się tylko na ofensywne działania tych środowisk, chcących narzucić swoją ideologię. Nie interesuje mnie, jaką ktoś ma orientację seksualną, bo to są prywatne sprawy. Problemem jest natomiast agresywne forsowanie swoich preferencji, domaganie się wprowadzenia małżeństw homoseksualnych czy adopcji dzieci przez partnerów tej samej płci. W Polsce osoby LGBT są bezpieczne i mają zagwarantowane wszelkie swobody obywatelskie. Mogą się zrzeszać, mają swoje organizacje, kluby, prasę, organizują parady, wiece, protesty - mówił Ziobro.

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Ziobro wielokrotnie podkreślał też, że jego partia opowiada się za wizją Polski opartej na "tradycyjnych wartościach" i będzie tej wizji bronić, mimo "ekspansji środowisk lewicowych".

"Usłyszałem nawet opinię, że procesy społeczno-kulturowe i demograficzne są nieodwracalne i że kiedyś przyjdzie taki czas, że obóz polskiej prawicy idąc drogą brytyjskich konserwatystów czy niemieckiej chadecji, będzie musiał przyjąć progresywną agendę kulturową spod znaku LGBT. Dla mnie to defetyzm i biała flaga [...]. My bowiem widzimy, że wojna kulturowa o naszą tożsamość, o naszą polską duszę, rzeczywiście się teraz odbywa" - stwierdził minister sprawiedliwości.

Ziobro o kandydatach na RPO. Weto wobec Rudzińskiej-Bluszcz.

Wkrótce upływa pięcioletnia kadencja obecnego Rzecznika Praw Obywatelskich - Adama Bodnara. Jedyną zgłoszoną kandydaturą na to stanowisko jest ta Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz.

W wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Ziobro ogłosił, że jego partia nie poprze Rudzińskiej-Bluszcz w staraniach o urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Dodał, że w ramach Zjednoczonej Prawicy można znaleźć "polityków, którzy mają predyspozycje do pełnienia tej funkcji". W tym kontekście wymienił dwóch swoich zastępców w resorcie sprawiedliwości - Marcina Warchoła i Marcina Romanowskiego.