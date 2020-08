Kto po Adamie Bodnarze? Trzy scenariusze PiS ws. nowego RPO - od szarży po oddanie pola opozycji

RPO nie jest dla obozu Zjednoczonej Prawicy zbyt istotny, ale Adam Bodnar pokazał przez minione 5 lat, że jeśli ktoś chce, to nudny z pozoru urząd ma ogromny potencjał, a także wagę w polityce.

Mówi ceniony na prawicy polityk z obozu PiS: - A ja szanuję obecnego RPO Adama Bodnara. Taki głos jest jednak odosobniony, bo Bodnar wiele razy zaszedł PiS-owi za skórę. Odbicie tego urzędu jest na Nowogrodzkiej postrzegane więc godnościowo. Jest więc mało prawdopodobne, aby PiS oddało urząd RPO komuś spoza swojego środowiska.

PiS nie ma jednak wyklarowanego pomysłu ws. wyboru nowego RPO. Ale ma różne opcje. - Ustalenia są takie, że sobie czekamy. Jest jedno zgłoszenie, które zostanie rozpatrzone negatywnie przez Sejm. A potem musi być kolejny kandydat - mówi polityk PiS.

Jedyną osobą zgłoszoną na RPO jest Zuzanna Rudzińska-Bluszcz - główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w Biurze RPO. Obecnie urząd RPO pełni Adam Bodnar. Jego 5-letnia kadencja upływa we wrześniu. RPO jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu. Kandydata na ten urząd musi poprzeć zarówno Sejm, w którym większość ma Zjednoczona Prawica, jak i Senat, w którym większością dysponuje opozycja.

P.o. RPO?

Szukać większości w Senacie? Mówi ważny polityk obozu rządzącego: - Realnie bardziej prawdopodobne jest uchwalenie ustawy o p.o. RPO wybranego większością samego Sejmu.

O możliwym forsowaniu takiej specustawy pisał "DGP". Idea jest taka: skoro RPO wybiera Sejm za zgodą Senatu, to bez zgody Senatu można by wybrać pełniącego obowiązki RPO. Taki p.o. mógłby urzędować nawet przez pełną 5-letnią kadencję.

W PiS są jednak wątpliwości, czy taka gra warta jest świeczki: czy warto uchwalać dziwaczną ustawę, by wybrać p.o. RPO bliskiego sobie. - Czy taka szarża jest warta urzędu RPO? - zastanawia się polityk PiS.

Opozycjo, wskaż nam kandydata

Ale jest i inna opcja, którą lansuje Porozumienie Jarosława Gowina. Ich scenariusz zakłada, by wezwać opozycję do wskazania kandydata na RPO, a wtedy obóz rządzący zgodziłby się bądź nie. Kimś takim mógłby być jakiś powszechnie szanowany, umiarkowany sędzia. - Niech oni zaproponują kandydata, ale bezstronnego ideowo. Żadna kandydatura wychylona w lewo nie wchodzi w grę - mówi nasz rozmówca z Porozumienia.

Wedle naszych informacji z kalkulacji "gowinistów" wynika, że taki ruch i wybór RPO w porozumieniu z opozycją byłby dobrze odebrany przez wąski, ale istotny elektorat centrowy i centroprawicowy. Na Nowogrodzkiej tego pomysłu nie wyrzucono do kosza i jest on na stole. Niemniej PiS preferuje rozwiązania bardziej siłowe niż szachowe.

Gowin nie na RPO

Jeszcze w maju, gdy w obozie rządzącym toczył się spór Jarosława Gowina z Jarosławem Kaczyńskim o termin wyborów prezydenckich, to na Nowogrodzkiej powstał pomysł, jak wypchnąć Gowina z polityki. - Chcieli przekupić go funkcją RPO - mówi polityk zorientowany w sprawie. Inny polityk, tym razem bliski Nowogrodzkiej: - Tak naprawdę to Gowinowi nigdy na poważnie nie zaproponowaliśmy funkcji RPO.

Sam Gowin, przekonują nasi rozmówcy, i tak nie chciał zostać Rzecznikiem. Polityk PiS: - Gowin ma jeszcze ambicje, a RPO to skazanie się na stanie z boku polityki.

"Ziobryści" chętnie by odbili RPO

W fotelu RPO swojego człowieka chętnie widziałaby Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry. - Ziobryści by chcieli mieć Bodnara à rebours, ale to nie byłoby w interesie całego naszego obozu - mówi polityk PiS.

Tu na giełdzie najczęściej pojawia się Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. A także Marcin Romanowski, również zastępca Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po wyraźnie lewicowym, jeśli chodzi o format ideowy, Adamie Bodnarze odbicie RPO przez prawą flankę prawicy byłoby symbolicznym sukcesem Solidarnej Polski. Na to jednak szanse są nikłe.

Z szeregów samego PiS na giełdzie nazwisk jest Bartłomiej Wróblewski. W orbicie PiS jest też niezależna senator Lidia Staroń - choć jej nazwisko się pojawiało na giełdzie, jest ona wykluczana przez Nowogrodzką. Za tym przemawia prosta kalkulacja: - Wybranie jej na RPO nic nam nie daje. W Olsztynie będą wtedy wybory na senatora, a wygrana tam graniczy z cudem. Na prawie 100 proc. opozycja by tam zdobyła mandat, a Staroń teraz w Senacie często głosuje razem z nami - mówi polityk PiS.

Ktoś namaszczony przez PiS?

Znalezienie większości w Senacie dla kandydata PiS na RPO nie jest absolutnie wykluczone. Po wyborach prezydenckich wygranych przez Andrzeja Dudę, lojalność senatorów opozycji może być teraz mniejsza. Niejeden nasz rozmówca mówi, że przy minimalnej większości opozycji w Senacie, zawsze ktoś może się zatrzasnąć w toalecie bądź zachorować, by w ten sposób nie wprost, ale wesprzeć PiS.

Wedle naszych informacji kilka osób ze środowiska PiS sonduje pojedynczych senatorów opozycyjnych, by szukać choćby jednego głosu opozycji dla siebie. Po co? Bo to byłoby dla nich wielkim atutem, gdyż na Nowogrodzkiej mogliby powiedzieć, że mają za sobą dodatkowy głos.

Polityk PiS: - Prezes Kaczyński wróci z urlopu, to się wtedy zdecyduje.