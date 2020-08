Onet: Posłowie KO dostali wskazówki, jak mówić o podwyżkach. "Jawny, niezbędny ruch, by skończyć z patologią"

"Musicie pokazać ludziom, że nie chcieliście zrobić tego po cichu i w atmosferze wakacji, ale że to jawny, niezbędny ruch, by skończyć z patologią" - tak brzmi jedna ze wskazówek dotyczącą podwyżek, które otrzymali parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej. Do instrukcji, jak bronić wyższych wynagrodzeń, dotarł Onet.

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

