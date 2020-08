Rafał Trzaskowski o protestach ws. Margot. Nie wolno poddawać się prowokacji władzy

"Ja wiem, gdzie płynę i co chce zmienić w Polsce. Jeśli chcecie tam płynąć ze mną - zapraszam. Już 5 września zaczynamy długi marsz nowego ruchu. Dla wszystkich starczy miejsca" - napisał Rafał Trzaskowski. We wpisie na portalu społecznościowym polityk podsumował kampanię wyborczą, a także odniósł się do niedawnych warszawskich protestów w obronie Margot.

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

