Uchwała Sejmu w sprawie sytuacji na Białorusi. Posłowie apelują o "rozpoczęcie pokojowego dialogu"

W ramach uchwały polscy posłowie potępili ponadto fakt prawdopodobnego sfałszowania wyników wyborów prezydenckich w tym kraju. Przypomniano również, że w wyniku brutalnej przemocy wobec obywateli śmierć poniosły dwie osoby, kilkaset zostało rannych, zaś ponad siedem tysięcy trafiło do aresztu.

Apel o uwolnienie więźniów i potępienie pozbawienia wolności w wyborach

- W obliczu tak dramatycznej sytuacji, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie zapewnić wszystkich Białorusinów o naszej solidarności i wsparciu. Stanowczo domagamy się od władz w Mińsku natychmiastowego uwolnienia wszystkich aresztowanych oraz zaprzestania represji i używania przemocy wobec społeczeństwa - czytamy w uchwale.

Posłowie potępili również pozbawienie obywateli Białorusi możliwości udziału w wolnych i demokratycznych wyborach oraz swobodnego wyrażania poglądów. - Zastraszanie opozycyjnych kandydatów oraz ich więzienie, ograniczanie podstawowych swobód, w tym prawa do zgromadzeń i wolności słowa, użycie brutalnej siły nie służą wzmocnieniu niezależności i suwerenności Republiki Białorusi - piszą.

Rozpoczęcie pokojowego dialogu i uchodźcy polityczni

W tekście uchwały posłowie odnieśli się również do władz Białorusi, apelując o rozpoczęcie pokojowego dialogu. - Jest on jedyną drogą do budowy pomyślnej przyszłości Białorusi - twierdzą.

Sejm zwrócił się do polskiego rządu o umożliwienie szybkiego przyjmowania uchodźców politycznych z Białorusi, a do instytucji Unii Europejskiej o podjęcie zdecydowanych działań na rzecz wsparcia białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego.