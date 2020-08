Adam Bodnar: Ostatnie pięć lat w Polsce to czas rozmontowywania mechanizmów demokracji

W czwartek 13 sierpnia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił w Senacie, gdzie przedstawił informację o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2019 roku. Jego kadencja kończy się we wrześniu tego roku, a czwartkowe wystąpienie było jego ostatnim w wyższej izbie parlamentu, dlatego w swojej mowie podsumował to, jak zmieniła się Polska w ciągu ostatnich pięciu lat.

Adam Bodnar: Zmiany w kierunku autorytarnym kładą się cieniem nad przyszłym rozwojem Polski

- Ostatnie pięć lat były dramatyczne z punktu widzenia wartości i zasad konstytucyjnych, dotyczących kwestii ustrojowych Polski. Wprawdzie poprawił się materialny poziom życia mieszkańców, ale zmiany w zakresie ustroju państwa, nierozwiązane problemy systemowe oraz zmiany w kierunku autorytarnym kładą się cieniem nad dalszym rozwojem Polski jako demokracji konstytucyjnej. Stawiają znak zapytania odnośnie naszej przyszłości w Unii Europejskiej, a także naszego bezpieczeństwa - mówił Adam Bodnar.

Rzecznik Praw Obywatelskich ocenił, że od momentu objęcia władzy przez rząd Zjednoczonej Prawicy po wyborach w październiku 2015 roku, w Polsce można wyróżnić trzy nurty przemian, które wpływały i wpływają na przestrzeganie praw i wolności jednostki: nurt antyustrojowy, narodowego populizmu i socjalny.

- Jeśli nawet nadzieja powrotu wartości demokratycznych się zrealizuje, to przyszła Polska nie może opierać się na powrocie do tego, co było. Jeśli zmarnujemy najbliższe 15 lat, to może już nie być odwrotu jeśli chodzi o wzrost autorytaryzmów, siłę globalnych korporacji, wykorzystywanie nowych technologii do kontrolowania naszego życia, czy zmianę klimatu - podsumował Adam Bodnar.

RPO: Demokracja nie kończy się na wyborach, doświadczamy jej każdego dnia

Rzecznik Praw Obywatelskich komentował to, jak zmieniła się Polska w ciągu ostatnich kilku lat także na antenie telewizji TVN24.

- Ostatnie pięć lat upłynęło pod znakiem rozmontowywania podstawowych mechanizmów demokracji konstytucyjnej. Demokracji, która opiera się na niezależności różnych organów, które kontrolują inne władze, demokracji na zasadzie trójpodziału władz, demokracji, w której poprawnie funkcjonują mechanizmy odpowiedzialności prawnej - wyliczał.

Gospodarz programu "Fakty po Faktach" zwrócił uwagę, że zdaniem polityków partii rządzącej demokracja kwitnie, czego dowodem ma być wysoka frekwencja w ostatnich wyborach prezydenckich. Adam Bodnar zauważył, że frekwencja wyborcza nie jest jedynym wyznacznikiem jakości demokracji, a demokracja nie kończy się na dniu wyborów.

- Demokracji doświadczamy każdego dnia. To każdego dnia rządzący powinni być kontrolowani przez sądy, prokuratura powinna działać w sposób niezależny i bezstronny, media publiczne powinny dostarczać bezstronną, rzetelną, pluralistyczną informację, a z tym wszystkim mamy bardzo poważne kłopoty. Co więcej, tendencja podąża w kierunku coraz większego ograniczenia tych podstawowych mechanizmów kontrolnych demokracji - powiedział Bodnar.