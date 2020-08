Szumowski: Epidemia lokalizuje się w obszarach, gdzie tradycyjnie są huczne wesela

Około 600-700 potwierdzanych zachorowań na COVID-19 każdego dnia to - zdaniem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego - efekt dwóch rzeczy. Pierwszą jest wykonywanie testów przesiewowych w dużych zakładach pracy. - Ale drugą, trzeba to wyraźnie powiedzieć, rozluźnienie maseczko-sanitarne - stwierdził w programie Jeden Na Jeden w TVN24.

Minister pytany o to, czy mamy do czynienia z drugą falą koronawirusa - czy może wciąż z pierwszą - zwrócił uwagę, że eksperci "weryfikują oczekiwania co do tych fal", ponieważ koronawirus nie zachowuje się tak, jak sezonowa grypa. - Ale pamiętajmy, że taki stan na poziomie 300-400, teraz trochę [dwa razy - red.] więcej przypadków dziennie jest to poziom, który nie zagraża systemowi opieki zdrowotnych - zaznaczył. Według ministra takim poziomem byłoby więcej niż 7-8 tys. chorych na COVID-19 w szpitalach. Obecnie to trochę ponad dwa tysiące osób.

Mogą pojawić się nowe żółte i czerwone strefy

Niepokojącym trendem według Szumowskiego jest zakażanie się na imprezach, co jest "trudniejsze do skontrolowania" od np. zakładu pracy. - Widzimy zresztą, że ta epidemia lokalizuje się w obszarach, gdzie tradycyjnie są huczne, długie wesela, spotkania rodzinne itd. - powiedział i dodał, że głównym źródłem zakażeń w Małopolsce są właśnie wesela.

Zapytany o to, czy ministerstwo wprowadzi nowe żółte i czerwone strefy obostrzeń epidemicznych, Szumowski stwierdził, że "zostaną dziś podane te powiaty, które zgodnie z tymi danymi także z dziś spełniają kryteria". Podkreślił, ze kryteria dla wprowadzania obostrzeń są obiektywne. - Jeżeli jest powyżej 6 nowych zachorowań na 10 tys. to mamy strefę żółtą, jeśli powyżej 12 - to mamy strefę czerwoną - stwierdził. - Podamy nowe wartości, ale nie widzimy, żeby to się rozlewało szeroko na Polskę, na szczęście - dodał.

Minister zaznaczył, że przed tym jak spłyną nowe dane dot. zakażeń, nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć, czy będą nowe powiaty objęte obostrzeniami. - Ale z tego co wiem mniej więcej liczba tych powiatów będzie podobna - stwierdził.