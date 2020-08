Tomasz Grodzki powołał nowego szefa Kancelarii Senatu. Został nim Adam Niemczewski

Podczas briefingu prasowego marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował, że powołał nowego szefa Kancelarii Senatu. Stanowisko to obejmie Adam Niemczewski, zastępując Piotra Świąteckiego, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Prezydium Senatu pozytywnie zaopiniowało tę kandydaturę, zgodnie z Regulaminem Senatu musi ją jeszcze zatwierdzić Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich.

- To jest doświadczony radca prawny z 25-letnim stażem pracy w Senacie. Jestem przekonany, że będzie doskonałym szefem Kancelarii - powiedział Tomasz Grodzki.

Onet: Tomasz Grodzki poprosił Piotra Świąteckiego o rezygnację

Onet informuje, że choć oficjalnie Piotr Świątecki zrezygnował z posady z przyczyn osobistych, w kuluarach mówi się, że o rezygnację poprosił go Tomasz Grodzki. To dość zaskakujące, ponieważ Świątecki pełnił funkcję szefa Kancelarii Senatu zaledwie osiem miesięcy, a na to stanowisko powołał go właśnie marszałek Senatu. Z informacji, do których dotarł Onet, wynika, że dymisji Świąteckiego chcieli parlamentarzyści KO. Mieli skarżyć się, że kancelaria funkcjonuje źle, a jej szef blokuje zmiany w jej funkcjonowaniu, których z kolei domaga się koalicja rządząca Senatem.

Kim jest Adam Niemczewski, nowy szef Kancelarii Senatu?

Adam Niemczewski pracuje w Kancelarii Senatu od 25 lat. W 1995 roku rozpoczął pracę jako legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu, od 2007 roku był jego wicedyrektorem. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe Studium Europejskie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie podatkowym i budżetowym oraz w prawie oświatowym i cywilnym. Obecnie jest patronem na aplikacji legislacyjnej prowadzonej przy Rządowym Centrum Legislacji i wykładowcą kursów doskonalenia zawodowego legislatorów w zakresie m.in. prawa europejskiego. Od 1996 roku należy do Polskiego Towarzystwa Legislacji. Przez dwie kadencje pełnił funkcję członka zarządu Towarzystwa i jego skarbnika - informuje Senat RP.