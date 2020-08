Adamowicz składa zawiadomienie do prokuratury przeciwko Glińskiemu. Chodzi o tablice "Solidarności"

Dwie wykonane ze sklejki tablice zawierają postulaty robotników, które spisano w pierwszych dniach strajku w Stoczni Gdańskiej. Znajdują się one obecnie w Europejskim Centrum Solidarności. Podległe resortowi kultury Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku wypowiedziało w listopadzie ubiegłego roku umowę depozytu, którą w 2014 roku zawarło z ECS.

ECS może stracić tablice z 21 postulatami strajku z 1980 r.

Spór o zwrot tablic. Piotr Duda żąda zwrotu tablic do końca sierpnia

4 lipca upłynął wyznaczony przez dyrektora muzeum dr Roberta Domżała termin na zwrot tablic. Docelowo miały one trafić na wystawę do Sali BHP Stoczni Gdańskiej, w której doszło do podpisania Porozumienia Sierpniowego - informuje Onet.

Przewodniczący "Solidarności" Piotr Duda stanowczo wypowiadał się na temat zwrotu tablic, jak również o dyrektorze ECS Basilu Kerskim. - Oczekuję, że Europejskie Centrum Solidarności do 31 sierpnia zwróci Narodowemu Muzeum Morskiemu tablice z 21 postulatami z sierpnia 1980 roku. Jeśli do 31 sierpnia te tablice nie wrócą do muzeum, to pan Basil Kerski jest po prostu złodziejem - mówił.

Solidarność apeluje o naprawę tablicy poświęconej ks. Jankowskiemu

Skierowano zawiadomienie do prokuratury. Chodzi o rzekome popełnienie przestępstwa

Poseł Piotr Adamowicz zabrał głos w sprawie. Stwierdził on, że "PiS specjalizuje się w pisaniu historii na nowo". - Nie mogąc przejąć Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku, Ministerstwo Kultury ze związkiem „Solidarność” Piotra Dudy powołało nowy twór pod nazwą Instytut Dziedzictwa Solidarności, zapewniając wielomilionowe finansowanie z budżetu państwa - uważa.

Polityk Koalicji Obywatelskiej poszedł o krok dalej i skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Z jego treści wynika, że miało ono polegać na tym, że "Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, pomimo posiadania wiedzy o istniejących nieprawidłowościach, nie dopełnił swoich obowiązków polegających na sprawowaniu nadzoru nad Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku".

Adamowicz uważa ponadto, że rzekome przestępstwo polegało na "zaniechaniu podjęcia działań nadzorczych w celu skorygowania błędnej dokumentacji dotyczącej praw własności do Tablic z 21 Postulatami Gdańskimi Sierpnia 80".

W zawiadomieniu poseł apeluje o przesłuchanie Piotra Glińskiego, wiceministra kultury Jarosława Sellina oraz dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku Roberta Domżałę.

Pełna treść zawiadomienia do prokuratury znajduje się pod tym linkiem.

Zawiadomienie do prokuratury przeciwko Piotrowi Glińskiemu Fot. Koalicja Obywatelska

