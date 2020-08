Włodzimierz Czarzasty skrytykował apel Andrzeja Dudy. "Jakby pan zobaczył, co polska policja robi z dzieciakami"

Włodzimierz Czarzasty był gościem telewizji Polsat News. W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim mówił m.in. o przyszłości Białorusi. Lider Lewicy stwierdził, że Białorusini przestali się bać i zaczęli walczyć o swoje ideały. Ocenił, że dla zmian za naszą wschodnią granicą nie jest ważne, czy któryś z liderów - jak zrobiła to Swiatłana Cichanouska - wezwał obywateli, aby nie wychodzili na ulice. Włodzimierz Czarzasty stwierdził, że może za dwa dni, a może za cztery lata, ale upadek reżimu na Białorusi na pewno nastąpi. Jednocześnie skrytykował postawę Unii Europejskiej, która nie zdecydowała się na organizację szczytu w sprawie Białorusi. Trzeba jednak zaznaczyć, że w najbliższy piątek ma się odbyć nadzwyczajna wideokonferencja ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich wspólnoty.

- Zachód w sprawie Białorusi nie umywa rąk jak Piłat, tylko umywa ręce jak Zachód. Co się dzieje z Rosją w związku z tym, że Rosja wprowadziła wojska na Krym? [...] Zauważył pan, jak lekko się rozmawia o Ukrainie w tej chwili? Przecież tam jest wojna, tam na wschodzie Ukrainy jest wojsko - powiedział Włodzimierz Czarzasty, stwierdzając, że sankcje wobec Rosji "były, ale się zmyły".

Zobacz wideo "Łukaszenka zaczął wojnę". Białoruscy manifestanci opowiadają o starciach z policją

Włodzimierz Czarzasty do Andrzeja Dudy: Niech pan wyjdzie na ulice

Czarzasty odniósł się także do oświadczenia, które wydali prezydent Polski Andrzej Duda i prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Zacytował fragment, w którym politycy apelują do władz Białorusi: "Wzywamy do powstrzymania się od przemocy i do respektowania podstawowych wolności, praw człowieka i obywatela, w tym praw mniejszości narodowych i wolności słowa".

- Panie prezydencie, niech pan wyjdzie na ulice. Trzy dni temu by pan wyszedł w Polsce, jakby pan zobaczył, co polska policja robi z dzieciakami, jak je bije, jak je traktuje - powiedział Włodzimierz Czarzasty.

Lider Lewicy przypomniał, że sześcioro posłów jego partii pomagało osobom, które brały udział w protestach na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Stwierdził, że nie widzieli oni eleganckich policjantów, tylko "facetów, którzy kopali ludzi, którzy pluli na ludzi". Ocenił, że część funkcjonariuszy zachowywała się jak "pogubione dzieci, które wykonują rozkazy".

- Mówię policjantom, którzy byli nadgorliwi, którzy robili rzeczy złe: zobaczycie będzie taka sytuacja - wasi polityczni mocodawcy wyprą się tego, a wy będziecie mieli problemy - powiedział Czarzasty.

Policja wzywa Lewicę do pokazania dowodów. Gawkowski: Nagrania są w posiadaniu wielu ludzi

Na słowa lidera Lewicy zareagowała policja, która zapytała na Twitterze, czy polityk może pokazać nagrania, na których widać, że funkcjonariusze wyciągali ludzi z tłumu i bili ich pałkami.

"Takie sytuacje nie miały miejsca, a jeżeli uważa Pan, że naruszono prawo, proszę złożyć zawiadomienie o przestępstwie i wskazać takie dowody, w tym nagrania obrazujące to" - czytamy we wpisie policji.

Do sprawy odniósł się poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski, który był gościem programu "Graffiti". Polityk stwierdził, że interweniujący w czasie protestów posłowie i posłanki widzieli, jak wykręcano ręce ludziom siedzącym na ulicy. Stwierdził jednocześnie, że on sam nie posiada nagrań, które mogłyby to udowodnić.

- To nie chodzi o to, czy jest w naszym posiadaniu. Jest w posiadaniu wielu ludzi, którzy tam byli. Osobiście nie mam takiego filmu, ale widziałem akcje w różnych miejscach i uważam reakcje policji były za mocne. W państwie PiS prawo i sprawiedliwość nie są stosowane równo wobec wszystkich obywateli - stwierdził Gawkowski.