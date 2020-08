PiS chce podkupić posła Kukiz'15 i dać mu tekę ministra? Nieoficjalnie: Miałby "przeciągnąć" pięć osób

Poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko dostał ofertę, by przejść do Zjednoczonej Prawicy - wynika z ustaleń Interii. Miano mu zaoferować, że jeśli przystanie na propozycję, to dostanie tekę ministra rolnictwa. Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że w sprawie jest pewien haczyk. Sachajko musiałby wraz ze sobą "przyciągnąć" do Zjednoczonej Prawicy pięciu innych parlamentarzystów Koalicji Polskiej.

REKLAMA

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA