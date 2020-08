Piontkowski z planem na rok szkolny. Nauka stacjonarna, maseczki dla chętnych, mniej kontaktu na WF-ie

Dariusz Piontkowski udzielił wywiadu w audycji "Sygnały Dnia" na antenie Programu 1 Polskiego Radia. W jego trakcie poinformował, jakie są plany resortu na powrót dzieci do szkół, a także jakie zasady będą obowiązywały w związku z rozpoczęcia stacjonarnej nauki.

Piontkowski z nadzieją na powrót dzieci do szkół. "Wytyczne są uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym"

Do końca wakacji pozostały trzy tygodnie. Sytuacja epidemiologiczna nie ulega jednak poprawie - w ostatnich dniach notowane były rekordowe liczby zakażeń, co sprawia, że pojawiają się wątpliwości co do bezpiecznego powrotu dzieci do szkół od 1 września. W opinii wielu osób najbardziej odpowiednim rozwiązaniem powinna być kontynuacja edukacji zdalnej, tak jak to miało miejsce przez ostatnie miesiące poprzedniego roku szkolnego.

Jenak według ministra edukacji narodowej możliwy jest bezproblemowy powrót dzieci do szkół od 1 września. - Wydaje się, że dzisiaj w przytłaczającej większości szkół na terenie większości kraju można wrócić do stacjonarnych, tradycyjnych zajęć, przestrzegając kilku podstawowych reguł - wskazał.

Piontkowski poinformował, że plan powrotu dzieci do szkół jest uzgodniony z odpowiednimi organami. - Wytyczne, które zostały wydane w ubiegłym tygodniu, są uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, bo tam są przecież fachowcy od sytuacji epidemicznej. Nie ma jakichś nadzwyczajnych środków - mówił.

Co z osłoną ust i nosa? "Nie przewidujemy takiej konieczności"

Minister edukacji narodowej opowiedział również o zasadach, jakie będą panowały w szkołach. Przede wszystkim niezbędne będzie utrzymywanie higieny, dezynfekcja pomieszczeń, wietrzenie sal, a także unikanie kontaktowych sportów na zajęciach WF-u.

Piontkowski zaznaczył również, że tam, gdzie jest to możliwe, warto byłoby rozważyć zmienną organizację czasu zajęć, rozpoczynanie lekcji o różnych godzinach, by uczniowie młodszych klas nie spotykali się na przerwach z uczniami starszymi.

W wywiadzie minister powiedział również, jak będzie wyglądał obowiązek zasłaniania ust i nosa. - Nie przewidujemy konieczności używania zasłony ust i nosa. Natomiast jeśli ktoś będzie uważał, że pomoże mu to w zachowaniu bezpieczeństwa, to oczywiście może maseczki, czy jakiejkolwiek innej zasłony ust i nosa, używać - powiedział.