Ziobro o zatrzymaniu Margot: Politycy opozycji stoją po stronie bandytyzmu i chuligaństwa

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że w sprawie Margot "organy ścigania zrobiły to, co do nich należy". Wobec aktywistki LGBT sąd orzekł dwa miesiące tymczasowego aresztu, w związku z zarzutem pobicia przez nią działacza Fundacji Pro Life i zniszczeniem furgonetki z homofobicznymi hasłami. Doszło do tego 27 czerwca.

