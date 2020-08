KRRiT wytyka TVP, że konkurentów Dudy pokazano krócej niż gwiazdy disco polo. Mamy treść pisma

Materiały informacyjne emitowane w Telewizji Polskiej muszą być bardziej staranne i zrównoważone - taka uwaga znalazła się w lipcowym piśmie przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego do ówczesnego p.o. prezesa TVP Macieja Łopińskiego. To efekt skargi, którą na "Wiadomości" TVP złożył w lutym sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Z pisma, do którego dotarł portal Gazeta.pl, wynika, że KRRiT aż pięciokrotnie wysyłała listy ponaglające do TVP, zanim otrzymała odpowiednie dokumenty.

