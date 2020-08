Andrzej Duda: Ja nie lubię chodzić w maseczce. Ani to nie ułatwia życia, ani nie jest przyjemne

- Ja nie lubię chodzić w maseczce. Ani mi to nie ułatwia życia, ani nie jest to dla mnie przyjemne - powiedział Andrzej Duda w rozmowie z Polsat News, odnosząc się do czwartkowego zaprzysiężenia, podczas którego zdecydował się na osłonięcie twarzy. Jak dodał, o to, by to zrobił, prosił go "sam minister Szumowski".

3 Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl