Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Zagraniczne media piszą o tęczowych ubraniach posłanek Lewicy

O tęczowych strojach i maseczkach posłanek i posłów Lewicy pisze m.in. agencja prasowa Reuters. Wskazuje ona, że jaskrawe stylizacje polityczek opozycji były wyrazem solidarności wobec społeczności LGBT+ i reakcją na działania Andrzeja Dudy, który "został oskarżony o prowadzenie kampanii podszytej homofobiczną retoryką". Brytyjska agencja przypomina także słowa prezydenta Polski, który podczas kampanii wyborczej twierdził, że "LGBT to nie ludzie, ale ideologia".

- Chcieliśmy przypomnieć prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że w konstytucji jest gwarancja równości dla wszystkich. Nie chcemy podobnej sytuacji podczas jego następnej kadencji, jak podczas jego kampanii, kiedy prezydent zdehumanizował osoby LGBT, odmawiając im prawa do bycia ludźmi - Reuters cytuje słowa posłanki Anny Marii Żukowskiej.

Zagraniczne media o LGBT w Polsce. "Na pewno nie będzie lepiej"

O zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy pisze także agencja Associated Press. "Lewicowe parlamentarzystki założyły jaskrawe ubrania, które układały się tęczę, a niektórzy nosili tęczowe maski, aby zaprotestować przeciwko temu, co uważają za homofobię Dudy i innych konserwatywnych polityków. Niektórzy posłowie trzymali też egzemplarze konstytucji, by zasygnalizować swoje przekonanie, że prezydent ją narusza" - czytamy w artykule AP.

Niemiecki "Bild" pisze z kolei, że "stare jest nowe i na pewno nie będzie lepiej dla gejów i lesbijek w Polsce". "Prezydent RP Andrzej Duda został zaprzysiężony w czwartek na drugą pięcioletnią kadencję. Nie wszystkim się to podoba. I tak czwartkowe obchody w polskim parlamencie upłynęły pod znakiem protestów opozycji przeciwko polityce Dudy" - komentuje "Bild", informując, że parlamentarzystki Lewicy ubrały kolorowe ubrania tworzące tęczę, czyli "symbol LGBTQ, który Duda, podobnie jak rosyjski prezydent Putin, najchętniej by zlikwidował".

O zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy pisze także rosyjska agencja TASS. Nie podjęła ona tematu tęczowego protestu posłanek i posłów Lewicy, jednak napisała o tym, że niektórzy parlamentarzyści zrezygnowali z udziału w czwartkowych uroczystościach.

Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy

Andrzej Duda został zaprzysiężony na prezydenta Polski w czwartek 6 sierpnia. Złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym, czyli połączonymi izbami parlamentu. Podczas uroczystości polityczki i politycy Lewicy wyrazili solidarność z osobami LGBT. Posłanki ubrały kolorowe ubrania, które razem tworzyły tęczę, z kolei posłowie włożyli tęczowe maseczki ochronne.