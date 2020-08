Joanna Lichocka ponownie w komisji kultury. Twierdzi, że stanowisko straciła przez "błąd techniczny"

Zobacz wideo "W mało fortunnym momencie to oko panią poseł zaswędziało"

- To odwołanie było z powodów technicznych. Dwóch posłów miało kłopot z oddaniem głosów. System w jednym wypadku wylogował posła Kałużnego, a pani poseł straciła łączność internetową. Także to było tylko naprawienie błędu technicznego - powiedziała w czwartek w rozmowie z WP Joanna Lichocka z PiS o odwołaniu jej ze stanowiska wiceprzewodniczącej sejmowej komisji kultury i środków przekazu. Lichocka w czwartek ponownie została wybrana na to stanowisko.

Joanna Lichocka uważa, że jej odwołanie nie było motywowane wolą polityczną ze strony PiS.

- Zresztą widać, że na następnym posiedzeniu komisji, od razu ten błąd został naprawiony. (...) Moi koledzy, jestem im zresztą bardzo wdzięczna, rozumieją tę sytuację i potrafili mnie obronić - dodała.

Na pytanie, czy nie ma żalu, że doszło do odwołania, Lichocka zaprzeczyła. - Ja to rozumiem, ponieważ często się zdarza, że ten system zdalnego głosowania zawodzi - wyjaśniła.

Opozycja uważa, że gdyby Lichocka miała godność, nie wracałaby do sejmowej komisji kultury.

- Ważne jest godnościowe zachowanie w polityce, nie można ulegać hejtowi i oszczerstwom. Totalna opozycja używa manipulacji i kłamstwa do tego, żeby szczuć na polityków PiS. (…) Posługiwanie się zmanipulowaną stopklatką, które miało sugerować, że pokazałam wulgarny gest nie spodobało się Polakom - powiedziała w kontekście przegranych wyborów Lichocka.

- dodała.

Joanna Lichocka w czwartek ponownie została wiceprzewodniczącą sejmowej komisji kultury i środków przekazu. Za wyborem posłanki Prawa i Sprawiedliwości opowiedziało się 15 posłów komisji, 14 było przeciw.

Joanna Lichocka została odwołana z funkcji wiceprzewodniczącej komisji kultury i środków przekazu 24 lipca. Powodem był gest posłanki z 14 lutego, podczas debaty nad przekazaniem 2 mld zł na media publiczne. Joanna Lichocka tłumaczyła, że potarła środkowym palcem oko i nie miała złych intencji. Później przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni.