Jak Beata Szydło odnalazła się w PE? "Zawsze chodzi z kimś, najczęściej z Rafalską"

Za Beatą Szydło pierwszy rok jej debiutanckiej kadencji w Parlamencie Europejskim. Choć Szydło to była premier polskiego rządu, to zdaniem europosłanki Platformy Obywatelskiej Róży Thun, w Brukseli czy Strasburgu kojarzy ją tak naprawdę niewielu eurodeputowanych. - A jeśli już, to z obrażania i pokrzykiwania, a nie z pracy w komisjach czy grupach roboczych formalnych i nieformalnych powiedziała Thun w rozmowie z "Newsweekiem".

Za Beatą Szydło pierwszy rok w europarlamencie. "Sercem wciąż jest obecna w Polsce"

- Nie widać jej zaangażowania na rzecz ustawodawstwa europejskiego. A tylko taka praca się liczy. Nie ma znaczenia, kto ile razy powie kilka zdań na sali plenarnej czy ile rezolucji podpisze, lecz to, jaki ma realny wpływ na zapisy w prawie, które tworzymy [...]. Szydło nie została zapamiętana z tego, że będąc premierem polskiego rządu, zaproponowała jakiś projekt o europejskiej skali lub brała udział w pracy nad takowym - dodała europosłanka Platformy Obywatelskiej. Swojej partyjnej koleżanki broni europoseł PiS Ryszard Czarnecki, wskazując, że Szydło "jest aktywna w pracach komisji zatrudnienia i spraw socjalnych". "Przygotowuje raport, o czym wielu debiutantów w Parlamencie Europejskim może tylko pomarzyć" - podkreślił Czarnecki.

Jak wyliczył "Newsweek", przez pierwszych 12 miesięcy swojej kadencji Szydło ośmiokrotnie zabrała głos w trakcie obrad Parlamentu Europejskiego. Trzy wystąpienia dotyczyły przestrzegania praworządności w Polsce.

W lipcu 2019 r. była premier dwukrotnie ubiegała się o funkcję przewodniczącej komisji zatrudnienia i spraw socjalnych. Dwukrotnie przegrała głosowanie i to pomimo że była jedyną kandydatką. - Najwidoczniej była polska premier i jej bardziej doświadczenie koledzy nie zrozumieli, że jest ona niewybieralna na to stanowisko. Została ukarana za to, co prezentuje jej ugrupowanie polityczne - ocenił Tomasz Bielecki, dziennikarz "Deutsche Welle" i wieloletni korespondent polskich mediów w Brukseli. Jego zdaniem to właśnie te dwa przegrane głosowania najbardziej dały się zapamiętać z pierwszego roku kadencji Szydło.

Bielecki twierdzi, że choć Szydło odnalazła się w roli europosłanki nie gorzej niż wielu innych polskich polityków, to wydaje się, że "sercem" wciąż jest obecna bardziej w Polsce niż w Brukseli. Przyczyną tego może być fakt, że była premier nie mówi biegle w obcym języku. - To utrudnia sprawowanie funkcji europosła. By być wpływowym europejskim politykiem, trzeba znać języki - tłumaczy Bielecki w rozmowie z "Newsweekem".

- Chyba nigdy nie wiedziałam jej samej. Zawsze chodzi z kimś, najczęściej z byłą minister pracy Elżbietą Rafalską. Jakby obawiała się, że ktoś może ją o coś zapytać. Niekoniecznie po polsku - mówi jeden z informatorów tygodnika, stale obserwujący prace europarlamentu.