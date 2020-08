Posłowie Konfederacji chwalą się, że przyszli na zaprzysiężenie Dudy bez masek. "Niezamaskowani..."

Podczas zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy na sali plenarnej obowiązywał rygor sanitarny - nie było limitu miejsc, ale parlamentarzystom i gościom mierzono temperaturę, a część z nich zrobiła wcześniej testy na koronawirusa. Dodatkowo szefowa Kancelarii Sejmu informowała wcześniej, że zgodnie z wydanym przez GIS zaleceniem trzeba będzie mieć również założoną maseczkę ochronną. Sam prezydent zrezygnował z osłony twarzy tylko podczas wygłaszania orędzia.

Posłowie Konfederacji nie mieli masek na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy

Maski mieli na sali wszyscy parlamentarzyści z wyjątkiem przedstawicieli Konfederacji, którzy już wcześniej zapowiadali, że zamierzają się w tej kwestii zbuntować. - Szefowa kancelarii nie ma prawa zmusić posłów do wkładania maseczek - mówił na dwa dni przed zaprzysiężeniem poseł Konfederacji Jakub Kulesza. Powołał się przy tym na zalecenia przedstawicieli resortu zdrowia sprzed kilku miesięcy, według których osoby zdrowe nie muszą nosić maseczek. - Mogę tylko ubolewać - skomentowała szefowa Kancelarii Sejmu.

Posłowie Konfederacji pochwalili się w mediach społecznościowych zdjęciami, na których pozują na sali plenarnej bez masek. "W zamaskowanym Zgromadzeniu Narodowym niezamaskowani Konfederaci" - napisał Grzegorz Braun.

Ich zachowanie skomentował wcześniej m.in. wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa. -- To postawa nieodpowiedzialna - skomentował wiceminister obrony. - Konfederacja od dłuższego czasu próbuje zbudować kapitał polityczny na nonszalancji, nazywając to odwagą. Często bycie odważnym kosztuje, a to jest pokazówka, która będzie miała konsekwencje - powiedział w Polsat News.

Rekordy zakażeń koronawirusem w Polsce. Szumowski: Nośmy maski

Przypomnijmy, że w czwartek 6 sierpnia odnotowano kolejny rekord zakażeń koronawirusem od początku epidemii - resort zdrowia podał informację o 726 nowych przypadkach SARS-CoV-2. Jednocześnie poinformowano o przywróceniu obostrzeń w 19 polskich powiatach o największym wzroście zakażeń - będzie w nich obowiązywał m.in. nakaz noszenia masek ochronnych wszędzie w przestrzeni publicznej. Dodatkowo wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński ogłosił, że od 1 września konieczne będzie posiadanie zaświadczenia o przeciwwskazaniach medycznych do zasłaniania ust i nosa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski apelował:

Apel o otrząśnięcie się z nastroju beztroski dotyczy całej Polski, bo jeżeli nie chcemy, by ten kolor czerwony rozprzestrzenił się na cały kraj, to starajmy zachowywać reżim sanitarny: nośmy maski w sklepach i transporcie publicznym