Kamery zarejestrowały, jak posłanka Lewicy podchodzi do Dudy po orędziu. Wręczyła mu list [WIDEO]

Posłanka Lewicy Wanda Nowicka podeszła do Andrzeja Dudy chwilę po tym, jak zakończył on wygłaszanie prezydenckiego orędzia. Kamery sejmowe zarejestrowały, jak podaje Andrzejowi Dudzie list. Jak wyjaśniła, dotyczył on zatrzymania aktywistek, które powiesiły na warszawskich pomnikach tęczowe flagi. - Nie może tak być, by uznać tęczową flagę za coś, co obraża - powiedziała w Polsat News.

