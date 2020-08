Lewica cała w tęczy na zaprzysiężeniu Dudy. "Polska jest dla wszystkich. Ktokolwiek byłby jej prezydentem"

Prezydent Andrzej Duda złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym. Tym samym Andrzej Duda ponownie objął urząd Prezydenta RP. Posiedzenie zbojkotowała z powodów politycznych część opozycji, przede wszystkim z klubu Koalicji Obywatelskiej oraz niektórzy byli premierzy i prezydenci.

REKLAMA

Lewica natomiast zdecydowała się uczestniczyć w Zgromadzeniu Narodowym, jednak symbolicznie zaprotestować przeciwko homofobicznym wypowiedziom i działaniom Dudy. Posłanki ubrały się tak, by razem tworzyć tęczę:

"My, posłanki Lewicy, jesteśmy pod Sejmem. Będziemy na zaprzysiężeniu. Będziemy z tęczą i z przypomnieniem, że ludzie to ludzie. Równość to równość. Miłość to miłość. I jeszcze - że Polska jest dla wszystkich. Ktokolwiek byłby jej prezydentem" - napisała Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Już na sali sejmowej klub Lewicy założył tęczowe maseczki. "Posłużę się cytatem z Marka Edelmana 'Zawsze, niezależnie od tego, kim jest ten bity, trzeba z nim być. Lewica była, jest i będzie z bitymi'. Moja obecność to wyraz tej solidarności" - napisał poseł Marek Rutka.

"Przypominamy Andrzejowi Dudzie, że walka o prawa człowieka nikogo nie obraża, a Prezydent RP powinien stać na straży dobra wszystkich obywatelek i obywateli" - stwierdziła z kolei Magdalena Biejat.

"Gest Lewicy jest historyczny"

"Można to lubić, można nie (ja lubię), natomiast gest posłów i posłanek Lewicy z tęczowymi maseczkami jest historyczny: pierwszy raz w polskim Sejmie cały klub parlamentarny w ważnej chwili opowiedział się jednoznacznie za równymi prawami osób LGBT" - zauważył Michał Danielewski z Oko.press.