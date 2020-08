"40 mln maseczek z 200 polskich szwalni w ciągu miesiąca, a do końca czerwca - do 100 mln. Taki ma być efekt projektu Polskie Szwalnie, realizowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy [...]. ARP otworzy wkrótce fabrykę w swojej hali w Stalowej Woli. Ma tam powstać osiem linii produkcyjnych. Docelowy wolumen to 29 mln maseczek miesięcznie" - informowało w połowie kwietnia Ministerstwo Rozwoju. W konferencji, na której przedstawiono szczegóły programu Polskie Szwalnie wzięli udział minister prezydent Andrzej Duda (objął patronat nad programem), minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz prezes ARP Cezariusz Lesisz.

REKLAMA

Powstanie fabryki zapowiedziano więc tuż przed wyborami prezydenckimi, które miały odbyć się 10 maja.

W kampanii zapowiedziano budowę fabryki maseczek. Obietnica Dudy i Emilewicz wciąż w fazie realizacji

W czerwcu Szymon Jadczak z portalu tvn24.pl postanowił dowiedzieć się, jak wiele maseczek ochronnych udało się uszyć od kwietnia. Wielu przedsiębiorców było zadowolonych z inicjatywy rządu, która pomogła im przetrwać pierwsze tygodnie kryzysu wywołanego epidemią. 12 czerwca ARP przekazała portalowi, że do tej pory udało się uszyć 50 mln maseczek, a produkcja "idzie zgodnie z planem".

Sytuacja komplikuje się jedna w przypadku fabryki w Stalowej Woli, w której, przypomnijmy, szytych miało być 29 mln maseczek miesięcznie. W artykule z 18 czerwca tvn24.pl informował, że pomimo zapowiedzi produkcja jeszcze nie ruszyła, a w fabryce montowane są dopiero pierwsze linie produkcyjne. Rzecznik ARP Miłosz Marczuk stwierdził wówczas, że "rynek maseczek higienicznych się nasycił" i dlatego w Stalowej Woli zastanawiają się nad przestawieniem produkcji na maseczki medyczne.

Jadczak powrócił sprawy pod koniec lipca, by dowiedzieć się, ile czasu zajmie jeszcze uruchomienie fabryki w Stalowej Woli. "Aktualnie finalizowany jest etap przygotowania do budowy tzw. clean roomu. Proces przygotowania do seryjnej produkcji maseczek wiąże się z uzyskaniem odpowiednich certyfikatów m.in. od Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego czy Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. O zakończeniu tych prac będziemy informować na bieżąco” - odpowiedział 22 lipca Michał Florysiak z ARP.

Zobacz wideo Maseczki ochronne - nie popełniaj tych błędów

Wywołane do tablicy CIOP-PIB oraz URPL zaprzeczyły, by w ostatnim czasie ARP cokolwiek u nich certyfikowała. Przedstawiciel firmy Hilltech, która bezpośrednio odpowiada za uruchomienie fabryki, stwierdził natomiast, że o jakiejkolwiek certyfikacji produktów nie może być mowy przed zakończeniem budowy obiektu. A ta zakończy się najwcześniej za 2-3 miesiące.

"Rzecznik ARP nie odpowiadał na pytania, ale w środę udało nam się do niego dodzwonić. Na pytanie, ile maseczek higienicznych produkuje fabryka w Stalowej Woli odparł pytając, po co produkować maseczki higieniczne, skoro w magazynach jest ich 105 milionów" - czytamy na portalu tvn24.pl. Marczuk i przedstawiciel Hilltechu nie chcieli zdradzić kosztu budowy fabryki, zasłaniając się "tajemnicą przedsiębiorstwa".