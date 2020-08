Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Orędzie będzie "wychodziło ze stanu obecnego", później msza za ojczyznę

Wicemarszałkini Sejmu Małgorzata Gosiewska z PiS poinformowała, że Zgromadzenie Narodowe rozpocznie się o godzinie 10 odśpiewaniem hymnu. Następnie prezydent zostanie poproszony przez marszkinię Sejmu Elżbietę Witek o złożenie przysięgi. Witek będzie odczytywała kolejne fragmenty przysięgi, a Andrzej Duda będzie powtarzał za nią. Następnie prezydent wygłosi orędzie. Gosiewska dodaje, że Zgromadzenie zakończy się odczytaniem protokołu.

Orędzie o "długofalowej wizji" prezydentury

Minister Krzysztof Szczerski przyznał, że choć pandemia wyznacza aktualne okoliczności naszego życia politycznego, społecznego i gospodarczego, to wystąpienie prezydenta będzie obejmowało szerszą perspektywę.

- To jest coś, co będzie wychodziło ze stanu obecnego, ale będzie przede wszystkim pewnym zarysowaniem długofalowej wizji, celów, które mają być do zrealizowania przez kolejne lata. Kwestia pandemii będzie miała istotny wpływ, ale miejmy nadzieję, że w perspektywie pięciu lat ten negatywny wpływ przewalczymy i wyciągniemy takie wnioski, które spowodują, że za pięć lat będziemy o niej mówić w kontekście historycznym - powiedział Szczerski.

Kwiaty pod tablicami m.in. ofiar katastrofy smoleńskiej

Po zakończeniu Zgromadzenia Narodowego para prezydencka złoży kwiaty przed tablicą upamiętniającą prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tablicą upamiętniającą wizytę Jana Pawła II w Parlamencie Narodowym, tablicą upamiętniającą posłów na Sejm poległych podczas II wojny światowej oraz tablicą upamiętniającą parlamentarzystów - ofiar katastrofy pod Smoleńskiem. Prezydent spotka się też z Konwentami Seniorów Sejmu i Senatu.

O 11:15 na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda odbierze meldunki od Dowódcy Garnizonu Warszawa oraz Komendanta Służby Ochrony Państwa. Następnie w południe w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela na warszawskiej starówce rozpocznie się msza święta w intencji Ojczyzny i Prezydenta RP. Liturgię będzie sprawował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki.

Po mszy prezydent złoży wieńce i kwiaty w miejscach upamiętnienia nieżyjących prezydentów II i III RP - Gabriela Narutowicza, Stanisława Wojciechowskiego, Ignacego Mościckiego i Lecha Kaczyńskiego. - Prezydent, oddając hołd nieżyjącym poprzednikom, będzie chciał podkreślić to, gdzie są korzenie urzędu głowy państwa polskiego i w jaki sposób wpisuje się obecna prezydentura w ciąg losów, w ciąg historii Polski - dodał minister Szczerski.

Drugie przemówienie do Wojska Polskiego

O 14:00 na Zamku Królewskim odbędzie się uroczystość ponownego objęcia przez Andrzeja Dudę przewodnictwa w kapitułach Orderu Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski. Szczerski wyjaśnia, że ta uroczystość będzie nieco inna niż pięć lat temu. Andrzej Duda zostanie ponownie mianowany Wielkim Mistrzem kapituł obu orderów, jednak nie będzie ponownie nimi dekorowany, gdyż jest to jedynie przywilej nowo wybranego prezydenta.

Ostatnim punktem uroczystości inauguracyjnych będzie ponowne objęcie przez prezydenta zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP. Około 15:30 Andrzej Duda wygłosi przemówienie na Placu Piłsudskiego. Według ministra Szczerskiego będzie to drugie ważne wystąpienie tego dnia po orędziu przed Zgromadzeniem Narodowym. Jak powiedział, ma ono mieć nie charakter ceremonialny, a programowy i będzie skierowane do Wojska Polskiego.

Bojkot zaprzysiężenia Dudy

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że w związku ze stanem epidemii wszystkie punkty programu inauguracji drugiej kadencji prezydenta Dudy odbędą się w okrojonej formule, jeśli chodzi o liczbę uczestników. Organizacja wszystkich uroczystości przebiega w konsultacji ze służbami sanitarnymi - zaproszeni goście będą mieć mierzoną temperaturę oraz otrzymają pakiety bezpieczeństwa: maseczki, rękawiczki i środki do dezynfekcji rąk.

Szczególne środki ostrożności - zachowanie dystansu, maseczki i dezynfekcja - będą obowiązywały w parlamencie, w związku z wykryciem koronawirusa u kilku senatorów, a także jednego z posłów.

Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego zamierza zbojkotować z powodów politycznych część opozycji, przede wszystkim z klubu Koalicji Obywatelskiej oraz niektórzy byli premierzy i prezydenci.

