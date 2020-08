Rekonstrukcja rządu. WP: Sasin pozostanie w rządzie mimo krytyki. Awans Błaszczaka

Na jesieni rząd Mateusza Morawieckiego czekają zmiany. O tym, że do rekonstrukcji dojdzie, mówili już najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym sam prezes partii Jarosław Kaczyński. Oficjalnie w rekonstrukcji ma chodzić o zmniejszenie liczby ministerstw oraz ich szefów i wiceszefów. Według medialnych doniesień liczba ministerstw może zmniejszyć się nawet o połowę. Na stanowisku ma pozostać premier Morawiecki.

Nie bez znaczenia są też wewnętrzne tarcia w obozie Zjednoczonej Prawicy - nie wiadomo, jak wiele resortów utrzymają koalicjanci PiS-u, czyli Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina. Obecnie każde z tych ugrupowań ma w posiadaniu dwa ministerstwa, jednak niewykluczone, że jesienią będzie to już tylko po jednym resorcie.

Rekonstrukcja rządu. Niepewna przyszłość Michała Wosia. Błaszczak może wzmocnić wpływy

"Chodzi o to, aby nie było tak, jak jest dzisiaj, że pewne decyzje odnoszące się np. do spraw ochrony środowiska są w trzech różnych ministerstwach, bo to do niczego dobrego nie prowadzi" - powiedział Kaczyński w wywiadzie z Polską Agencją Prasową. Jak informuje Wirtualna Polska, te słowa prezesa PiS mogą oznaczać, że z teką ministra środowiska pożegna się Michał Woś z Solidarnej Polski. Jego ministerstwo ma zostać wcielone do innego resortu, prawdopodobnie klimatu, a Woś miałby otrzymać tekę wiceministra.

- Wielu w PiS chce jednak całkowitego odebrania "ziobrystom" nadzoru nad Lasami Państwowymi, bo oni tam sobie budują naprawdę duże wpływy. A lasy to wielkie pieniądze, stołki, świetne miejsce do budowania politycznego zaplecza - mówią politycy Zjednoczonej Prawicy w rozmowie z Wirtualną Polską. Na liście do "usunięcia" są też m.in. Ministerstwo Cyfryzacji oraz Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Wiele wskazuje na to, że w rządzie Morawieckiego pozostanie Jacek Sasin, w ostatnich miesiącach jeden z najbardziej krytykowanych członków rządu. Rośnie natomiast pozycja szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, któremu może zostać powierzona funkcja wicepremiera.

Po czterech miesiącach przerwy do rządu może powrócić Jarosław Gowin. Rozmówcy Wirtualnej Polski wspominają w tym kontekście o funkcji ministra lub wiceministra w jednym z gospodarczych resortów, np. w nowym resorcie rozwoju połączonym z funduszami europejskimi i polityką regionalną. "Niektórzy twierdzą nawet, że Gowin może ponownie zostać wicepremierem" - czytamy w Wirtualnej Polsce.