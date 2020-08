Kto zrezygnował z udziału w zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy? Lista nieobecnych rośnie

Zobacz wideo Czy druga kadencja Andrzeja Dudy będzie inna?

Zgromadzenie Narodowe składa się ze wszystkich posłów i senatorów, a więc łącznie liczy 560 osób. Posiedzenie ZN, które odbędzie się w czwartek w związku z zaprzysiężeniem Andrzeja Dudy na drugą kadencję, będzie odbywało się bez ograniczeń, jeśli chodzi o liczbę parlamentarzystów, ale przy zachowaniu restrykcji sanitarnych, związanych z epidemią koronawirusa. Uczestnicy uroczystości będą mieli m.in. mierzoną temperaturę, a także otrzymają maseczki i rękawiczki, zaś osoby zajmujące miejsca na galerii sejmowej będą mogły zajmować tylko co drugiej miejsce.

REKLAMA

Lista nieobecnych na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy rośnie. Jak postąpią poszczególne partie?

Kluby parlamentarne zostały poproszone o zgłoszenie osób, które będą obecne podczas Zgromadzenia Narodowego. Obecność potwierdzili przedstawiciele PSL, Lewicy oraz Konfederacji. Ci ostatni zapowiedzieli, że nie zamierzają założyć maseczek. - Uważam to za element wielkiej hipokryzji, kiedy politycy przy kamerach zakładają maseczkę, a zaraz po wyłączeniu kamery ją zdejmują - mówił Bosak kilka dni temu.

Z kolei w środę Koalicja Obywatelska poinformowała, że na zaprzysiężenie Andrzeja Dudy wyśle jedynie niewielką delegację, której będzie przewodniczył marszałek Senatu, Tomasz Grodzki. Decyzja KO jest spowodowana sprzeciwem wobec sposobu organizacji i przebiegu wyborów oraz wypowiedzi Andrzeja Dudy pod adresem osób LGBT. Podczas ZN zabraknie m.in. szefa PO Borysa Budki, jego poprzednika - Grzegorza Schetyny, a także Tomasza Siemoniaka, Mariusza Witczaka, Macieja Laska, Waldego Dzikowskiego, Michała Szczerby, Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, Szymona Ziółkowskiego czy Marzeny Okły-Drewnowicz.

Podobne motywacje, co Koalicja Obywatelska, mają posłowie Partii Zieloni - Małgorzata Tracz, Tomasz Aniśko i Urszula Zielińska - którzy nie pojawią się na zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy. Politycy wystosowali otwarty list do prezydenta, w którym krytykują głowę państwa za dyskryminację osób LGBT.

"My, posłowie Partii Zieloni, nie weźmiemy udziału w uroczystości złożenia przez Pana przysięgi wobec Zgromadzenia Narodowego. Nie pozwala nam na to szacunek dla ludzi, których prawa, podczas Pańskiej prezydentury, są systematycznie ograniczane" - czytamy w liście. "Nie głosowaliśmy na Pana. A teraz nie weźmiemy udziału w inauguracji drugiej kadencji Pana prezydentury, bo nie pozwala nam na to szacunek dla naszych przyjaciół i przyjaciółek. W Pana oczach nasi przyjaciele i przyjaciółki 'to nie ludzie, to ideologia'. W naszych oczach to ludzie zasługujący na miłość i wsparcie. Prezydent, który tego nie widzi, nie powinien być prezydentem".

Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Bez byłych prezydentów i premierów

Podczas zaprzysiężenia Andrzeja Dudy nie pojawią się także jego niektórzy poprzednicy - ani Lech Wałęsa, ani Bronisław Komorowski. Zabraknie także byłych premierów: Donalda Tuska, Ewy Kopacz, Leszka Millera, Marka Belki oraz Włodzimierza Cimoszewicza.

W czwartkowych uroczystościach nie weźmie udziału także Janina Ochojska, eurodeputowana KO, która otrzymała zaproszenie od marszałek Witek. "Nie mogłabym być obecna na przysiędze na Konstytucję RP kogoś, kto tę Konstytucję łamie" - napisała szefowa PAH.