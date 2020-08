Sekretarz stanu USA Mike Pompeo przyleci do Polski na obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej

Z ustaleń Politico wynika, że Mike Pompeo zjawi się w Warszawie w sobotę 15 sierpnia i weźmie udział w oficjalnych, współorganizowanych przez MON i Wojsko Polskie 100. obchodach Bitwy Warszawskiej. W tym roku uroczystość odbędzie się pod hasłem "1920 - polskie zwycięstwo dla wolności Europy" - defilada ze względów epidemicznych została jednak odwołana.

Mike Pompeo przyleci do Polski. Rozmowy m.in. o relokacji wojsk amerykańskich

Szczegóły wizyty Pompeo nie są na razie znane. Wiadomo, że ma ona być częścią rozpoczynającego się w przyszłym tygodniu objazdu amerykańskiego polityka po krajach Europy Środkowej i Zachodniej - wcześniej Pompeo odwiedzi Pragę i spotka się z premierem Czech Andrejem Babisiem, a także Słowenię. Po wylocie z Polski ma się z kolei udać do Austrii. Przedmiotem rozmów z europejskimi przywódcami podczas spotkań ma być m.in. relokacja wojsk amerykańskich z Niemiec do Belgii, Włoch a także Polski (do naszego kraju trafi ok. 1 tys. z nich, łączna liczba wszystkich stacjonujących w Polsce żołnierzy amerykańskich wzrośnie więc do 5,5 tys.). Z informacji Politico wynika, że Pompeo ma rozmawiać z sojusznikami o polityce spójności obronnej NATO i przyszłości technologii 5G.

W środę rano o możliwym przylocie sekretarza stanu USA do Polski informował "Dziennik Gazeta Prawna". Z ustaleń dziennikarzy wynikało, że podczas spotkania 15 sierpnia w Warszawie dojdzie do podpisania umowy o polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, która reguluje zasady, na jakich zasadach amerykańscy żołnierze mieliby stacjonować w Polsce. Z polskiej strony podpis miałby złożyć Mariusz Błaszczak.