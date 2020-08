Starcie Arkadiusza Marchewki z Dominikiem Tarczyńskim. "Jesteście nieudacznikami, Polacy was nie chcą"

Poseł Koalicji Obywatelskiej Arkadiusz Marchewka i europoseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński dyskutowali na antenie TVP Info. Gospodyni programu "Gość Wydarzeń" poprosiła polityków, aby odnieśli się do decyzji Sądu Najwyższego, który zatwierdził wynik wyborów prezydenckich 2020. Poseł KO stwierdził, że decyzja SN jest dla niego niezrozumiała.

- Przyznam szczerze, że nie jestem zdziwiony, że akurat taki wyrok zapadł. Natomiast jeżeli popatrzymy na sprawozdania i dokumenty, które przygotowali OBWE, międzynarodowi obserwatorzy, to wynika z nich jasno, że było wiele nieprawidłowości, m.in. to, że aparat rządowy był bardzo mocno zaangażowany po stronie urzędującego prezydenta - powiedział Arkadiusz Marchewka.

Poseł KO stwierdził, że podczas kampanii wyborczej telewizja publiczna była stronnicza i sprzyjała Andrzejowi Dudzie, z kolei premier Mateusz Morawiecki "jeździł po kraju i rozdawał czeki bez pokrycia". Ocenił także, że doszło do zatarcia granic między partią a państwem. Podkreślił jednocześnie, że Izba Sądu Najwyższego, która podjęła decyzję o zatwierdzeniu wyniku wyborów, została w całości wybrana przez tzw. neoKRS, która została powołana przez polityków PiS.

Europoseł PiS o politykach PO: Nie jesteście ludźmi honoru

Dominik Tarczyński odpowiedział na słowa Arkadiusza Marchewki, uderzając w Platformę Obywatelską.

- Pierwszą osobą, która skomentowała wynik wyborczy oraz decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej, był pan Kropiwnicki. Przypomnę, że poseł Kropiwnicki był narzędziem Platformy w 2015 roku, kiedy to nielegalnie, łamiąc Konstytucję, wybrała dwóch dodatkowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego w obecności pana Rzeplińskiego podczas komisji, bez żadnych protestów z jego strony - mówił Tarczyński, komentując, że "to jest jeden z elementów tego, jak wygląda w praktyce hipokryzja Platformy".

- Drugim dowodem na to, jakimi hipokrytami są, jest to, że oczywiście wszyscy walczyli i protestowali przeciwko temu, żeby sądy były niezawisłe. Oczywiście były dla nich wartością polityczną wtedy, kiedy orzekały tak, jak oczekiwała tego Platforma. Teraz nagle okazuje się, że potrzebne już nie są - dodał europoseł PiS.

Dominik Tarczyński stwierdził także, że domena protestwyborczy2020.pl została wykupiona jeszcze przed wyborami prezydenckimi, co oznacza, że Platforma Obywatelska z góry zakładała, że będzie składać protesty wyborcze.

- To jest dowodem na to, że nie macie honoru politycznego, że nie jesteście ludźmi honoru, którzy nie potrafią przegrać i nie potrafią wygrać. Jesteście po prostu nieudacznikami. Polacy was nie chcą, odrzucili was - powiedział Tarczyński do Marchewki.