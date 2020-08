"Nie każdy może, nie każdy lubi". Prezydent Andrzej Duda zapytany o noszenie maseczek

Prezydent Andrzej Duda podczas konferencji prasowej w Krakowie został zapytany przez dziennikarzy, dlaczego sam nie miał na sobie maseczki ochronnej. - Jesteśmy póki co na otwartej przestrzeni, na wolnym powietrzu. Oczywiście apeluję o zachowanie dystansu i jeżeli ktoś może, to oczywiście też zachęcam do noszenia maseczek. Natomiast nie każdy może, nie każdy lubi [nosić maseczkę - red.], a jesteśmy na wolnym powietrzu - odparł.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta