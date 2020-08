Kolejny przypadek koronawirusa w Senacie. Senator Artur Dunin z pozytywnym testem. "Czuję się źle"

"Informację o tym, że Artur Dunin jest zakażony koronawirusem, potwierdziliśmy u samego senatora" - podaje Onet. Dziennikarze portalu rozmawiali z politykiem, który - jak opisuje - ma gorączkę. Nikt z sanepidu do niego nie dzwonił i sam zgłosił się do szpitala.

REKLAMA

Czuję się źle. Boli mnie wszystko. Nawet paznokcie i włosy. Najgorszy to jest ból głowy, jestem na proszkach przeciwbólowych, głowa dalej boli.

- powiedział z kolei Dunin w rozmowie z Polsat News.

Senator Dunin z koronawirusem. Kolejny przypadek zakażenia w Senacie

To już kolejny przypadek koronawirusa w Senacie. W sobotę senator PSL Jan Filip Libicki poinformował, że również potwierdzono u niego zakażenie SARS-Cov-2. "Uwaga! Ważna wiadomość! Mam koronawirusa. Oczywiście podam tych których spotkałem w zeszłym tygodniu do Sanepidu. Gdybym o kimś zapomniał proszę, by sam zrobił test" - napisał na Twitterze.

Jak się okazało, 28 lipca Libicki brał udział w uroczystościach z okazji 125-lecia powstania Ruchu Ludowego w Polsce pod pomnikiem Wincentego Witosa w Warszawie. Pojawili się tam też inni politycy, a na kwarantannę skierowano m.in. senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który miał kontakt z Libickim."Szanowni Państwo, już prawdopodobnie wiecie z mediów, iż miałem kontakt z senatorem Libickim, zakażonym Covid-19. Dlatego do środy przebywać będę na kwarantannie, mając nadzieję, że wtedy wyniki testów ostatecznie potwierdzą, że jestem zdrowy" - poinformował Kwiatkowski.

Artur Dunin powiedział w rozmowie z Polsat News, że również miał bezpośredni kontakt z senatorem Libickim. - Byłem z senatorem Libickim na komisji, rozmawialiśmy bez maseczek, czego żałuję - powiedział w rozmowie z Polsat News.

W związku z przypadkami zakażenia koronawirusem w izbie wyższej, najbliższe posiedzenie Senatu zostało przesunięte z 4-7 sierpnia na 11-13 sierpnia. Posiedzenie Sejmu, które miało odbyć się w najbliższy piątek 7 sierpnia, również przełożono. Ryszard Terlecki z PiS w rozmowie z Polską Agencją Prasową zaprzeczył jednak, jakoby wykryte przypadki zakażenia wśród polityków miały wpłynąć na przebieg zaplanowanego na czwartek zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy, które ma się odbyć w Sejmie. Po raz pierwszy od początku epidemii na sali plenarnej nie będzie limitu osób. - Będą oczywiście wszystkie możliwe zabezpieczenia tak, żeby posłowie wchodzili, wychodzili bezpiecznie, będą w maskach, także to wszystko będzie zabezpieczone - skwitował Terlecki.