6 sierpnia prezydent Andrzej Duda złoży przysięgę przez Zgromadzeniem Narodowym i tym samym zostanie zaprzysiężony na drugą kadencję. Zaproszenie na uroczystość otrzymała m.in. europosłanka Platformy Obywatelskiej Róża Thun. Jak się okazało, na kopercie przesłanej do niej przez Kancelarię Sejmu znalazł się błąd ortograficzny. A konkretnie w imieniu eurodeputowanej - zamiast "Róża" napisano bowiem "Ruża".

Kancelaria Sejmu zaprosiła na zaprzysiężenie Dudy "Rużę" Thun. "Ubolewamy, że doszło do tej niefortunnej literówki"

"Ókłony Pani Marszałek Elrzbieta Witek! Widzę tu taki sam szacunek do polskiej ortografii, jak do Polaków i Polski. Dziękuję, z zaproszenia nie skorzystam" - napisała na Twitterze Thun, zamieszczając zdjęcie koperty oraz zaproszenia na uroczystość w Sejmie.

Ortograficzną wpadkę skomentował już Andrzej Grzegrzółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. "Tego typu pomyłka nie powinna się zdarzyć - ubolewamy, że doszło do tej niefortunnej literówki. Przygotowania do Zgromadzenia Narodowego idą pełną parą. To spore wyzwanie organizacyjne w niełatwym czasie pandemii. Być może zabrakło nieco koncentracji, należytej uwagi" - stwierdził Grzegrzółka.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że Thun nie pojawi się na zaprzysiężeniu Dudy. Wcześniej uroczystość Dudy zbojkotowali także niezrzeszony senator Wadim Tyszkiewicz (choć później częściowo się z tego wycofał) oraz były szef MSZ Radosław Sikorski.

Z nieoficjalnych informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że w sobotę 1 sierpnia prezydium Platformy Obywatelskiej ma podjąć decyzję, czy na zaprzysiężeniu zjawią się zasiadający w Sejmie posłowie i senatorowie partii. "Według naszych informacji część członków klubu Koalicji Obywatelskiej uważa, że uroczystość należałoby zbojkotować, bo byłoby to sankcjonowanie wyborów, które odbyły się z wyraźnym naruszeniem reguł" - podaje "GW".