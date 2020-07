Hołownia przedstawił szczegóły ruchu Polska 2050. Powstanie think thank i radio internetowe

- Każdą politykę trzeba zaczynać od przywracania jej ludzkiej perspektywy. Polityka jest nie po to, by dobrze robić politykom, ale po to, by załatwiać ludzkie sprawy. Cieszę się, że jest nas tylu, że zaczęliśmy o tym przy okazji tych wyborów prezydenckich przypominać i nie zamierzamy przestać. Trzy tygodnie po wyborach mogę powiedzieć, że ruch 2050 ma się dobrze i będzie się rozwijał - powiedział Szymon Hołownia. Podkreślił też, że choć ruch jest dopiero rejestrowany, to już działa na poziomie regionalnym, m.in. poprzez organizację akcji społecznych.

Hołownia zapowiedział powstanie think tanku "Strategia 2050". "To nie politycy będą wyznaczać ekspertów"

- Wszystko co dzieje się polityce, musi zaczynać się od głowy i serca. Od myśli i od energii obywatelskiej. A później przychodzą ręce. Partia polityczna, narzędzia, po które sięga się w polityce. Jeżeli jest głowa i serce, a nie ma rąk, to nie ma funkcji, to nie działa. Ale jeżeli są same ręce bez głowy i serca, one są martwe, nic nie zrobią - dodał lider ruchu Polska 2050.

W przypadku Polski 2050 tą głową ma być think tank "Strategia 2050". - "Strategia 2050" to think tank inny niż wszystkie, jakoś kojarzone z polityką. Inny, ponieważ to nie politycy będą wyznaczać ekspertów. To będzie autonomiczna organizacja tworzona przez ekspertów, którzy będą mówić całej reszcie ruchu, jak wygląda dziś świat - mówił Hołownia.

Na czele think tanku stanie Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Szefową struktur lokalnych ruchu zostanie natomiast Agnieszka Buczyńska.

Były kandydat w wyborach prezydenckich przedstawił też plan ruchu Polska 2050 na pierwsze 100 dni. Znalazły się w nim m.in. "kontrakty obywatelskie" z lokalnymi społecznościami, projekt "Liderzy 2050" czy utworzenie radia internetowego. Hołownia zapowiedział też, że w przyszłym tygodniu rozpoczyna podróż po Polsce.

- Ten ruch obywatelski będzie kontrolował wszystkie formy naszej działalności politycznej oraz naszą partię polityczną, jeżeli taka kiedykolwiek powstanie przed jakimiś wyborami - zapewnił Hołownia.

W I turze wyborów prezydenckich Hołownia uzyskał trzeci wynik - zagłosowało na niego blisko 2,7 mln uprawnionych (13,87 proc.).