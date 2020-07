Minister Maląg o epidemii koronawirusa w Polsce: Wychodzimy z pierwszej fali zachorowań

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg była pytana w piątkowej porannej rozmowie w radiowej Jedynce o działania rządu dotyczące nadchodzącej drugiej fali zakażeń koronawirusem, w szczególności ochronę Domów Pomocy Społecznej.

- Rzeczywiście, przygotowujemy się, żeby jeszcze sprawniej wesprzeć samorządy, jeżeli chodzi o opiekę nad osobami starszymi. Przypomnę, że przekazaliśmy ponad 380 mln zł na wsparcie Domów Pomocy Społecznej - powiedziała Marlena Maląg.

Dodała, że Domów Pomocy Społecznej jest 382, w kwarantannie znajduje się kilkanaście z nich.

- Z jednej strony wychodzimy z pierwszej fali zachorowań, ale skutecznie przygotowujemy się do drugiej. Patrząc na Domy Pomocy Społecznej, gdzie największa zachorowalność była w ok. 30 domach, dziś to 14-16. Pracujemy cały czas nad tym, by procedury były skuteczne

- podkreśliła.

- Kiedy spojrzymy na wskaźniki śmiertelności, sytuację w DPS-ach dotyczącą zabezpieczenia pensjonariuszy, pracowników, państwo zdało egzamin - zaznaczyła minister.

Koronawirus w Polsce

W Polsce zarejestrowano 615 nowych zakażeń koronawirusem - taką informację podało w czwartek przed południem Ministerstwo Zdrowia. To najwyższa dobowa liczba przypadków od początku pandemii. W ciągu doby zmarło 15 osób.

Liczba ofiar COVID-19 wzrosła do 1 709, a zakażeń do 45 031. Liczba osób, które wyzdrowiały wzrosła do 33 643.