Rafał Trzaskowski nowym szefem PO? Jest odpowiedź Borysa Budki. "Zawsze te samce alfa rywalizują"

Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka był gościem programu "Gość Wydarzeń" w telewizji Polsat News. Bogdan Rymanowski zapytał go o to, czy jest gotowy oddać Rafałowi Trzaskowskiemu fotel przewodniczącego PO i odsunąć się w cień, aby wspierać nowego lidera. Borys Budka przyznał, że rozmawiał na ten temat z prezydentem Warszawy.

- Rafał Trzaskowski był jedną z pierwszych osób, które namawiały mnie do tego, żebym startował na szefa Platformy. Jest wiceprzewodniczącym i tak zostanie - zadeklarował Budka.

Trzaskowski spotka się z Dudą: Liczę na konstruktywną rozmowę

Szef PO poinformował, że Rafał Trzaskowski będzie tworzyć ruch "dla tych wszystkich, którzy nie chcą znajdować się w partii politycznej". Z jego zapowiedzi wynika, że ruch ten ma zajmować się sprawami obywatelskimi i nie będzie miał "twardego kierownictwa".

- Ja wiem, że to budzi największe emocje, bo w polityce wszyscy zostaliśmy przyzwyczajeni do tego, że zawsze te samce alfa rywalizują ze sobą, muszą sobie głowy obcinać - powiedział Borys Budka, po czym stwierdził, że on i Rafał Trzaskowski tworzą dobry zespół, a ostatnia kampania wyborcza była dowodem na to, że Platforma Obywatelska skupia się na pracy zespołowej.

Trzaskowski zapowiedział w Gdyni stworzenie ruchu obywatelskiego

Rafał Trzaskowski zapowiedział powstanie nowego ruchu obywatelskiego po drugiej turze wyborów prezydenckich 2020. Mówił o tym w Gdyni, gdzie zapowiedział, że nowy twór polityczny zostanie stworzony we współpracy z samorządowcami i organizacjami pozarządowymi, bo "partie nie wystarczą". Ruch ten ma zostać zainaugurowany we wrześniu. Jego pierwszym zadaniem ma być zbieranie podpisów pod obywatelskimi projektami ustaw.