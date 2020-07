Wiceminister chce, żeby cała Polska była "strefą wolną od LGBT". "Taka ustawa powinna być normą"

Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski stwierdził w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że "Polska powinna być przede wszystkim strefą wolną od ideologii LGBT".

- W naszej konstytucji jest wprost zapisane, że rodzina to jest związek mężczyzny, kobiety, to są dzieci. Wszelkie lewackie ideologie, które uderzają w tradycyjną rodzinę, a więc promowanie takich relacji jak mężczyzna plus mężczyzna plus dziecko, są niezgodne z polską konstytucją i dziedzictwem kulturowym, cywilizacyjnym, uderzają w nasze DNA polskiej rodziny - wyliczał.

We wtorek Komisja Europejska ogłosiła listę miast, które otrzymają unijne granty. Na 147 gmin i organizacji tylko osiem jest z Polski. Helena Dalli, unijna komisarz ds. równości, poinformowała na Twitterze, że wnioski sześciu polskich miast, które przyjęły uchwały w sprawie "stref wolnych od LGBT", zostały odrzucone.

- To jest wielki skandal, nie wolno pozwolić na to, aby ani jedno euro zostało odebrane Polsce, polskim samorządom, jakimkolwiek polskim instytucjom za to, że przestrzegamy prawa, za to, że mówimy "nie" ideologii LGBT, za to, że chronimy polską rodzinę - skomentował Kowalski. Unijnych urzędników nazwał "nadgorliwymi", stwierdził też, że są "ideologicznie lewicowo zacietrzewieni".

- Ta sprawa powinna spotkać się z natychmiastową reakcją pana ministra Konrada Szymańskiego, odpowiedzialnego w polskim rządzie za sprawy europejskie - podkreślił.

Wiceminister za ustawą o "strefie wolnej od LGBT"

Wiceminister stwierdził również, że powinna zostać przyjęta ustawa, "która zakazuje finansowania ze środków publicznych, czy na szczeblu rządowym, samorządowym, jakichkolwiek działań organizacji, które mają wprost zapisane promowanie LGBT".

- Mam nadzieję, że będzie zgoda co do tego w Sejmie, by przygotować taki projekt ustawy - ocenił.

- Czy powinna zostać przegłosowana ustawa, że "Polska jest strefą wolną od LGBT"? - dopytywał dziennikarz "Rzeczpospolitej" Jacek Nizinkiewicz.

- Jesteśmy przede wszystkim państwem wolności, jesteśmy wolni od ideologii LGBT. Tak, taka czy ustawa, czy kwestia dobrych standardów funkcjonowania administracji powinny być normą. Takie są zapisy polskiej konstytucji, ona nie przewiduje promowania ideologii LGBT, która jest sprzeczna z naszym kodem kulturowym, sprzeczna z naszym dziedzictwem - odparł Kowalski.