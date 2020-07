Ryszard Terlecki o rekonstrukcji: Rząd będzie znacznie mniejszy, koalicjanci stracą ministerstwa

Ryszard Terlecki w środę 29 lipca został zapytany przez dziennikarzy w Sejmie o szczegóły dotyczące rekonstrukcji rządu. - Tak, rząd będzie znacznie mniejszy - powiedział od razu polityk.

REKLAMA

Ryszard Terlecki o rekonstrukcji rządu: Nie jest możliwe, żeby mniejsze partie miały więcej niż jedno ministerstwo

Szef klubu PiS zaznaczył, że żadne decyzje nie zostały jeszcze ostatecznie podjęte, ale prowadzone są przymiarki między innymi do tego, by zmniejszyć liczbę resortów do 12. - Przy dwunastu nie jest możliwe, żeby mniejsze partie miały więcej niż jedno ministerstwo - dodał Ryszard Terlecki.

Tym samym poseł po raz kolejny potwierdził, że koalicjanci Prawa i Sprawiedliwości, czyli Porozumienie Jarosława Gowina oraz Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, mogą stracić po jednym z dwóch dotychczasowych resortów.

Obecnie politycy Solidarnej Polski kierują resortami sprawiedliwości i środowiska, a posłowie Porozumienia ministerstwami rozwoju oraz nauki i szkolnictwa wyższego. - Zbigniew Ziobro ma swoje ważne ministerstwo i myślę, że przystanie na to rozwiązanie - mówił dalej polityk pytany o to, czy na takie uwagi reagowali już liderzy tych ugrupowań.

Zobacz wideo W rządzie nastąpią zmiany personalne i strukturalne

Na pewno we wrześniu resort spraw zagranicznych opuści Jacek Czaputowicz. Pojawiają się też informacje o rezygnacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego lub o tym, że z kierowania ministerstwem sportu pożegna się Danuta Dmowska-Andrzejuk. Rekonstrukcja ma objąć m.in. Ministerstwo Cyfryzacji, a połączone mogą zostać Ministerstwo Środowiska i Klimatu oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.