Jak podaje Onet, Prawo i Sprawiedliwość roztacza przez Polskim Stronnictwem Ludowym wizję koalicji zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. "Straszakiem", który ma do tego zachęcić ludowców ma być groźba podziału Mazowsza.

Moim zdaniem chodzi o sianie fermentu wśród naszych wyborców, żeby zobaczyli, że naszym partiom jest do siebie wzajemnie blisko. I, żeby w odpowiednim momencie tych wyborców przejąć

- powiedział w rozmowie z Onetem jeden z członków Rady Naczelnej PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz apelował, aby działacze nie dali się "zwieść fruktom".

Będziemy stali na czele obrony Mazowsza przed rozbiorem

- podkreślił w rozmowie z portalem. Dodał, że jest pewny swoich parlamentarzystów, że nie przejdą do PiS-u.

Współpraca na linii PSL-Hołownia?

Jednak po klęsce w wyborach prezydenckich, w których lider ludowców otrzymał zaledwie 2,36 proc. głosów, pojawia się pytanie: co dalej z PSL-em? Jak dowiedział się Onet, Kosiniak-Kamysz dał ultimatum swojemu koalicjantowi Pawłowi Kukizowi - ten ma się określić, czy zostaje, czy opuszcza Koalicję Polską.

Celem PSL są centrowi wyborcy z miast i miasteczek. Podobny kierunek obrał ruch Polska 2050. Onet podaje, że wstępne rozmowy na temat potencjalnej współpracy na linii PSL-Hołownia już się odbyły. Hołownia zarzeka się, że nie będzie współpracy z partiami politycznymi, jednak w przeciągu najbliższych kilku lat nie będzie żadnych wyborów, co oznacza, że byłemu kandydatowi na prezydenta byłoby trudno utrzymać 15 tys. wolontariuszy, którzy włączyli się w jego kampanię. Jeśli doszłoby do podziału Mazowsza, ogłoszono by przyspieszone wybory do nowego Sejmiku województwa. W tych Hołownia mógłby wziąć udział.

Byłoby to jednak karkołomne zadanie bez realnych struktur w terenie. I tu pojawia się Polskie Stronnictwo Ludowe, które struktury posiada. Pole do współpracy więc jest. Zwłaszcza, że obydwie strony odżegnują się od formalnych porozumień z Koalicją Obywatelską

- pisze Onet.

Hołownia: To pewnie gdzieś w przyszłości jakaś formuła typu partia polityczna

Nasz ruch już istnieje. W piątek na konferencji prasowej powiem więcej o szczegółach naszych pierwszych stu dni działań po kampanii, bo my przecież cały czas pracujemy. To jest nasz think tank, który w zasadzie już można powiedzieć powstał, czyli Strategia 2050. To jest ruch obywatelski Stowarzyszenie 2050. To pewnie gdzieś w przyszłości jakaś formuła typu partia polityczna

- powiedział we wtorek na antenie TVN24 Szymon Hołownia i dodał, że nie popełni "błędów Ryszarda Petru, Pawła Kukiza, Janusza Palikota i wielu innych, którzy tą trzecią siłą w jakichś wyborach być się okazywali".

Tak, jestem przekonany o tym, że uda nam się to zrobić, właśnie dlatego, że budujemy od dołu, właśnie dlatego, że budujemy autonomiczne finansowanie w postaci zbiórki obywatelskiej, która nam się fajnie i powoli rozkręca, konkretnych działań, które chcemy podejmować

- podkreślił Hołownia.