Antoni Macierewicz komentuje negocjacje w Zjednoczonej Prawicy: pierwsze informacje dopiero po wakacjach

Były minister obrony narodowej na antenie Polskiego Radia 24 został zapytany o nową umowę koalicyjną w Zjednoczonej Prawicy. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami mediów, liderzy ugrupowań: prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, lider Porozumienia Jarosław Gowin i przewodniczący Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro przystąpili do wstępnej fazy negocjacji, których efektem ma być nowa umowa koalicyjna. Ma ona obowiązywać co najmniej do 2023 roku.

REKLAMA

Antoni Macierewicz komentuje rozmowy koalicjantów: Informacje przekazane zostaną po wakacjach

- Sprawa zostanie rozstrzygnięta, a informacje z nią związane będą przekazane opinii publicznej po wakacjach. Podstawowe kwestie są już ustalone, więc nie sądzę, by były jakieś kłopoty w wynegocjowaniu pełnego kształtu umowy - dodał Antoni Macierewicz.

Poseł PiS podczas rozmowy odniósł się także do "Nowej Solidarności", ruchu tworzonego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Według polityka jest to kolejna próba "podpięcia" się pod "Solidarność". - W historii ostatnich 30-40 lat było wiele środowisk, które próbowały to zrobić. "Solidarność" była, jest i będzie tylko jedna. Żadne inne działania nie zasługują na takie miano - podsumował Macierewicz.

Zobacz wideo Jak głęboka będzie rekonstrukcja rządu?

W ostatni piątek w warszawskiej siedzibie PiS zebrało się kierownictwo tej partii, a jednym z tematów spotkania były zmiany w rządzie. Tego samego dnia na antenie Polsat News premier Mateusz Morawiecki przyznał, że może zostać zredukowana liczba ministerstw, chociaż oficjalna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. - Jak głęboka będzie rekonstrukcja, tego jeszcze nie wiemy - dodał szef rządu.