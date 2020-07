KRRiT krytykuje TVP za agitację. Jest też odpowiedź w sprawie "pasków" o Senacie

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oceniła działalność TVP po skardze Juliusza Brauna (dziś członka Rady Mediów Narodowych, a wcześniej prezesa TVP i szefa KRRiT), który w marcu 2020 roku opisywał przypadki braku obiektywizmu w telewizji publicznej. Pismo w tej sprawie skierował do obecnego przewodniczącego KRRiT Witolda Kołodziejskiego.

Członek Rady Mediów Narodowych złożył skargę na TVP

Media publiczne, a w szczególności TVP, nie tylko nie informują bezstronnie o wydarzeniach związanych z wyborami, ale przeciwnie, stanowią element machiny propagandowej jednego z kandydatów - urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy, stwarzając tym samym zagrożenie dla procedur demokratycznych. [...] Zrozumiałe, że większość czasu głównych wydań »Wiadomości« TVP1 poświęcona jest obecnie wydarzeniom związanym z epidemią. Nie brak jednak informacji bezpośrednio związanych z kampanią wyborczą, a także stanowiących wsparcie propagandowe dla Andrzeja Dudy i rządu Prawa i Sprawiedliwości, dyskredytujących jednocześnie pozostałych kandydatów oraz partie opozycyjne

- pisał Juliusz Braun, opisując przykłady braku obiektywizmu z TVP.

Były szef KRRiT przypomniał w piśmie m.in. czterominutowy materiał telewizji publicznej z 19 marca, który informował o złożeniu w PKW podpisów pod zgłoszeniem kandydatury Andrzeja Dudy. Braun wskazał, że TVP nie poinformowała o tym, że podpisy złożyli inni kandydaci, w tym Małgorzata Kidawa-Błońska i Szymon Hołownia, którzy zrobili to kilka dni wcześniej niż Andrzej Duda.

KRRiT krytykuje TVP po raz pierwszy

Po liście Juliusza Brauna Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Wysłała także pismo do TVP, w którym podkreślono konieczność przestrzegania przepisów zawartych w art. 21 ust 2 pkt 2 i 3 ustawy o radiofonii i telewizji, zobowiązujących media publiczne do rzetelnego ukazywania wydarzeń oraz sprzyjania swobodnemu kształtowaniu się opinii publicznej. "Gazeta Wyborcza" podkreśla, że to pierwszy raz, kiedy KRRiT krytykuje TVP. W odpowiedzi na skargę Juliusza Brauna, na którą czekał on cztery miesiące, czytamy:

W ocenie KRRiT, w kontekście ówczesnej kampanii wyborczej, tego rodzaju sytuacje mogą być podstawą do stawiania zarzutów nierównego traktowania zarówno kandydatów, jak i wspierających je ugrupowań politycznych

KRRiT odniosła się do sprawy pasków o Senacie. TVP "wprowadziła opinię publiczną w błąd"

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odniósł się także do wystąpienia posłanki Koalicji Obywatelskiej Agnieszki Pomaski, która wniosła skargę w sprawie pasków "Wiadomości" TVP o treści "... dzień zwłoki Senatu naraża Polaków". Paski te pojawiały się w kolejnych wydaniach w dniach 19-26 kwietnia i różniły się jedynie liczbą dni. Odnosiły się one do prac Senatu nad ustawą o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów prezydenckich 2020.

W ocenie KRRiT nadawca poprzez takie działania wprowadził opinię publiczną w błąd, gdyż regulaminowy termin procedowania Senatu RP nad ustawą upłynął 6 maja 2020. Zdaniem KRRiT codzienne powtarzanie tego samego paska tym bardziej utrwalało nieprawdziwy przekaz

- czytamy w piśmie, które opublikowała Agnieszka Pomaska.