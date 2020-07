Podział Mazowsza. PiS rozważa dwa warianty. "Ustawa musi być przyjęta do połowy sierpnia"

Z doniesień "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że Prawo i Sprawiedliwość rozważa dwa warianty podziału Mazowsza. Pierwszy z nich, określany jako "miękki", zakłada wydzielenie z województwa mazowieckiego stołecznego obszaru metropolitalnego, który składałby się z Warszawy i dziewięciu sąsiadujących ze stolicą powiatów.

Dwie opcje podziału Mazowsza przez PiS

Jeśli ta opcja wygra, będą funkcjonować rada miasta i rada metropolitalna, a ta druga będzie równorzędna z sejmikiem wojewódzkim. Takie rozwiązanie oznaczałoby, że Rafał Trzaskowski będzie pełnił rolę prezydenta Warszawy, a zarazem marszałka stołecznego obszaru metropolitalnego. "DGP" informuje, że w PiS trwają rozmowy na temat tego, czy przy takim wariancie prezydent Warszawy nie powinien zostać wybrany na nowo. Drugi wariant, czyli wariant "twardy", zakłada podział województwa mazowieckiego na dwa odrębne województwa. Jeśli wygra ta opcja, jesienią odbędą się wybory do sejmików warszawskiego i mazowieckiego.

PiS spieszy się z podziałem Mazowsza. "Finalna wersja pójdzie ścieżką poselską"

Informatorzy "DGP" powiedzieli, że zmiany administracyjne w obrębie Mazowsza mają odbyć się szybko, a to z powodu nowej unijnej perspektywy finansowej. Jeżeli powstanie 17. województwo, rząd będzie musiał stworzyć kolejny projekt regionalnego programu operacyjnego.

- Ciągle trwają dyskusje, w jaką wersję podziału pójść. Było już chyba z sześć wersji projektu. Finalna wersja pójdzie ścieżką poselską. Ustawa musi być przyjęta do połowy sierpnia, by zdążyć potem z wyborami do nowych jednostek - powiedział dziennikowi anonimowy informator.

Projekt ustawy pozwalającej na podział Mazowsza ma zostać zgłoszony przez posłów, a nie rząd, ponieważ pozwoli to na uniknięcie konsultacji społecznych, tym samym może przyspieszyć cały proces legislacyjny.

Rafał Trzaskowski: PiS robi z Polski pokraczną rekonstrukcję słusznie minionego systemu

Kilka dni temu do pomysłu podziału Mazowsza odniósł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"PiS znów chce majstrować przy kwestii podziału Mazowsza i podziału administracyjnego Polski w ogóle. Znów słyszmy o planach rozbicia województwa mazowieckiego [...], a prezes Kaczyński sygnalizuje nawet, że Polska powinna powrócić do podziału na 49 województw. Z jednej strony nic nie powinno już ze strony tej władzy zaskakiwać. Z drugiej - autentycznie zdumiewa, jak PiS, czyli partia, która jednoznacznie deklaruje się jako antykomunistyczna, robi ze współczesnej Polski pokraczną rekonstrukcję słusznie minionego systemu" - napisał na Facebooku polityk KO.