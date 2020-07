Czerwiec w TVP Info. Komitet Dudy pokazywano przez ok. 44 godziny. Trzaskowskiego - niecałe pięć

Telewizja Polska co miesiąc przygotowuje oficjalne zestawienia dotyczące czasu emisji wypowiedzi przedstawicieli poszczególnych partii politycznych, komitetów i instytucji.

Z czerwcowych danych wynika, że spośród wszystkich komitetów wyborczych najczęściej pokazywano komitet Andrzeja Dudy (prawie 44 godziny). To jednak nie wszystko - osobno ujęto te wypowiedzi prezydenta, które wiązały się nie z samą kampanią, a z wykonywaniem przez niego obowiązków (3 godziny i 34 minuty) oraz wypowiedzi pracowników prezydenckiej kancelarii (4 godziny i 34 minuty). Oznacza to, że prezydent i jego otoczenie byli pokazywani w TVP Info w czerwcu przez ok. 52 godziny.

Jeśli chodzi o cały obóz rządzący, do tego dochodzą jeszcze wypowiedzi m.in. działaczy Prawa i Sprawiedliwości (34 godziny i 21 minut), Porozumienia (10 godzin i 49 minut), Solidarnej Polski (5 godzin i 52 minuty), premiera Mateusza Morawieckiego (2 godziny i 8 minut), przedstawicieli kancelarii premiera (1 godzina i 19 minut).

W tym samym czasie wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego i członków jego komitetu były emitowane łącznie przez 4 godziny i 43 minuty. Stojąca za Trzaskowskim Platforma Obywatelska mogła liczyć natomiast na 18 godzin i 9 minut, Inicjatywa Polska - 15 minut, a Nowoczesna - 1 godzinę i 55 minut.

Politycy w TVP Info

Rzadziej od obozu Zjednoczonej Prawicy emitowano również wystąpienia polityków innych partii opozycyjnych. Jeśli chodzi o SLD, było to 8 godzin i 49 minut, Wiosnę - 3 godziny i 42 minuty, a Lewicę Razem - 1 godzinę i 5 minut. Wypowiedzi polityków Konfederacji pokazywano łącznie przez 1 godzinę i 48 minut, Kukiz'15 - 2 godziny i 8 minut, a PSL-u - 5 godzin i 36 minut.

W przypadku pozostałych kandydatów w wyborach prezydenckich, wypowiedzi członków komitetu Roberta Biedronia emitowano przez 3 godziny i 51 minut, Szymona Hołowni - 3 godziny i 45 minut, Władysława Kosiniaka-Kamysza - 3 godziny i 4 minuty, Krzysztofa Bosaka - 2 godziny i 42 minuty, Marka Jakubiaka - 50 minut, Waldemara Witkowskiego - 30 minut, Mirosława Piotrowskiego - 24 minuty, Pawła Tanajny - 22 minuty, a Stanisława Żółtka - 21 minut.