Ziobro złożył wniosek o wypowiedzenie konwencji stambulskiej. "Lewicowy, genderowy koń trojański"

- Złożyłem formalny wniosek do resortu rodziny o podjęcie działań nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej - poinformował na konferencji prasowej Zbigniew Ziobro. - Wprowadziliśmy do naszego systemu lewicowego, genderowego konia trojańskiego i najwyższy czas, by tę konwencję wypowiedzieć - podkreślił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

