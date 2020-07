Rekonstrukcja rządu. Mowa o "ścięciu" nawet połowy ministerstw, w tym resortów SP i Porozumienia

Zobacz wideo Jak głęboka będzie rekonstrukcja rządu?

Poseł Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski poinformował, że informacje dotyczące rekonstrukcji rządu zostaną przedstawione po wakacjach.

Jednak choć czasu jeszcze sporo, to dyskusje nie milkną: kto zostanie, kto straci stanowisko, które ministerstwa mogą zniknąć w ogóle? Sami politycy obozu rządzącego coraz więcej mówią o planowanej rekonstrukcji rządu - i to nie zawsze zgodnie. Jedną z gorących kwestii jest to, ile ministerstw w swoich rękach zachowają koalicjanci PiS-u, Solidarna Polska i Porozumienie.

Sobolewski powiedział w Programie 1 Polskiego Radia, że rekonstrukcja rządu jest "przesądzona", ale co do kształtu rządu, jak i kwestii personalnych "trwają rozmowy". Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel powiedział w rozmowie z Polskim Radiem 24, że "nie chodzi o karuzelę nazwisk" czy "żonglowanie stanowiskami", a o to, by rząd funkcjonował sprawniej i "w sposób lepiej sterowalny". Zmiany układu resortów mają m.in. "wykluczyć dublowanie się kompetencji".

"Los czterech ministerstw jest już przesądzony"

Jak maja wyglądać zmiany strukturalne? "Dziennik Gazeta Prawna" opisuje, że "los czterech ministerstw jest już przesądzony". Rząd Mateusza Morawieckiego z 24 osobami łącznie z premierem jest najliczniejszy w Unii Europejskiej. Według jednego z rozmówców "DGP" celem jest "ścięcie liczby [konstytucyjnych ministrów - red.] o połowę". Zmniejszy się też liczba sekretarzy stanu, szczególnie tych, którzy jednocześnie sprawują mandat poselski.

Także "Rzeczpospolita" informuje rozważaniu zmniejszenia liczby resortów o około połowę, do 11-12, o czym mówią "ludzie bliscy premierowi Morawieckiemu". Jednak "ostatecznie liczba ministerstw może spaść do ok. 16".

Potencjalne ministerstwa do "ścięcia" to wg informacji "Dziennika.." resorty sportu, gospodarki morskiej, funduszy i polityki regionalnej, cyfryzacji oraz infrastruktury. Zmiany mogą oznaczać łączenie kompetencji ministerstw, np. sportu i edukacji lub edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego czy środowiska i klimatu. Ministerstwo klimatu jest jednym z młodszych ministerstw, które powstało po ostatnich wyborach parlamentarnych.

Jednak resort środowiska jest jednym z dwóch kierowanych przez polityków Solidarnej Polski i jego "ścięcie" mogłoby oznaczać utratę jednego z dwóch resortów w rękach partii Zbigniewa Ziobry. Dlatego kwestie personalne - i koalicyjne - siłą rzeczy podążą za redukcją liczby resortów.

"Trudno przyjmować poważnie, że ktoś gdzieś w drzwiach powiedział..."

Sobolewski zapytany o to, czy zmniejszy się liczba ministerstw kierowanych przez koalicjantów PiS w ramach Zjednoczonej Prawicy, powiedział, że jeśli będą ograniczenia, to będą one dotyczyły "każdego ugrupowania". Przypomniał też wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który zapowiedział, że Mateusz Morawiecki pozostanie na stanowisku premiera.

Jednak politycy koalicjantów PiS-u do redukcji resortów podchodzą sceptycznie. Obecnie ministrowie z SP to Zbigniew Ziobro (resort sprawiedliwości) i Michał Woś (resort środowiska), z Porozumienia zaś - Jadwiga Emilewicz (resort rozwoju) i Wojciech Murdzek (resort nauki i szkolnictwa wyższego).

Wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki powiedział w ubiegłym tygodniu dziennikarzom w Sejmie, że politycy koalicjantów PiS będą po zmianach w rządzie obsadzać "po jednym resorcie". Wiceprezes Solidarnej Polski Michał Wójcik skomentował tę wypowiedź w poniedziałek na antenie TVN24. - Trudno przyjmować w tym momencie poważnie, że ktoś gdzieś w drzwiach powiedział, że będzie jedno ministerstwo - stwierdził. Powiedział, że kwestie koalicyjne ustalają trzej liderzy - Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro oraz Jarosław Gowin i "nie ma w tej trójce marszałka Terleckiego".

- Jako Zjednoczona Prawica otwarci na skuteczność, otwarci na to, żeby rząd był skuteczny, natomiast nie możemy zaczynać od personaliów. Personalia są najmniej istotne - mówił z kolei w „Kwadransie politycznym” TVP1 jeden z ministrów SP, szef resortu środowiska Michał Woś.