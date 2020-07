Jacek Kurski w wywiadzie dla tygodnika "Sieci" opowiedział m.in. o swoim niedawnym ślubie, który wziął w Łagiewnikach. Na ceremonii pojawiło się wielu polityków PiS na czele z Jarosławem Kaczyńskim, a krytycy zwracali uwagę, że przed wzięciem hucznego ślubu kościelnego Kurski musiał wcześniej postarać się o unieważnienie poprzedniego małżeństwa, w którym był ponad 20 lat.

Kurski o ceremonii w Łagiewnikach: Chcieliśmy wziąć ślub w świątyni, która nie jest przypadkowa

Jacek Kurski stwierdził, że procedury zmierzające do unieważnienia małżeństwa nie były łatwe, a krytyczne komentarze na ten temat to "jęk zawiści". - Ludzie, którzy hejtują mój ślub w mediach społecznościowych i nie tylko tam, zachowują się tak, jakby nie mieli swojego własnego życia. (...) Po prostu zazdroszczą. To jęk zawiści - dodał. Jak stwierdził, wybór świątyni w Łagiewnikach nie był przypadkowy.

Bardzo chcieliśmy wziąć ślub w świątyni, która nie jest przypadkowa. I takie są Łagiewniki. Bo już trzy lata temu odkryliśmy dla siebie fenomen koronki do Miłosierdzia Bożego, od wielu miesięcy staramy się odmawiać wspólnie tę modlitwę w ciągu dnia

- podkreślił w wywiadzie dla "Sieci".

Polityk skomentował też rolę TVP w kampanii prezydenckiej.

TVP uratowała możliwość podjęcia decyzji przez Polaków, możliwość prawdziwego wyboru. Przy telewizji typowej dla III RP - obłej, tchórzliwej, biernej - Trzaskowski wygrałby miażdżąco. Dlaczego? Bo prezydent Andrzej Duda nie miałby możliwości rzetelnego zaprezentowania swoich racji

- powiedział. Jak dodał, dzięki temu, że Telewizja Polska nie ustąpiła w kwestii organizowania własnej debaty, "prezydent mógł uniknąć pułapki". - Telewizja Polska swoje zadanie obrony pluralizmu wykonała nie w 100, ale w 120 procentach - powiedział. Zaznaczył też, że jego zdaniem były to ostatnie wybory, w których TVP mogła zabezpieczyć "wolny wybór Polaków, nie poprzez wspieranie prezydenta, a poprzez budowę boiska, na którym może toczyć się mecz". W przyszłości - jak stwierdził - konieczne może być "rozszerzenie zdolności w budowaniu przekazu" i "skuteczności w docieraniu do Polaków".

