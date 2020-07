Michał Wójcik udzielił wywiadu w programie "Gość Wydarzeń". Omówił w nim problematyczną w ostatnich dniach kwestię konwencji stambulskiej, twierdząc, że polskie ustawodawstwo "idzie dużo dalej, jeśli chodzi o ochronę praw osób".

Zbigniew Ziobro zapowiada wypowiedzenie konwencji stambulskiej

W ostatnią sobotę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział złożenie wniosku, w ramach którego dojdzie do wypowiedzenia antyprzemocowej konwencji stambulskiej. Informacja ta spotkała się z licznymi protestami ze strony środowisk kobiecych i polityków opozycji.

- Przechodzimy od słów do czynów. Składamy w poniedziałek formalny wniosek do resortu rodziny o podjęcie prac formalnych nad wypowiedzeniem tzw. konwencji stambulskiej. Dokonaliśmy takich zmian w prawie, o których wielokrotnie mówili przedstawiciele lewicy czy środowisk liberalnych, ale oni mówili, a myśmy to zrobili - powiedział Ziobro.

Michał Wójcik przeciwny trzem płciom. "To jest uderzenie w instytucję rodziny i małżeństwa"

W niedzielnej rozmowie w "Gościu Wydarzeń" wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik skomentował słowa Ziobry. - Nie wszystkie kraje ratyfikowały albo podpisały konwencję stambulską. Wiele krajów w Europie stwierdziło, że nie chcą mieć w swoim porządku prawnym konwencji stambulskiej - powiedział, wymieniając jako przykłady Litwę, Łotwę, Słowację, Węgry czy Czechy.

Wójcik oznajmił również, że polskie przepisy chronią lepiej niż konwencja. - My mamy bardzo dobre ustawodawstwo, które chroni prawa kobiet oraz wszystkich osób, w stosunku do których stosowana jest przemoc. Poza przepisami z kodeksu karnego mamy także ustawę antyprzemocową. Ona niedawno została przegłosowana, za kilka miesięcy wejdzie w życie. Przewiduje ona bardzo daleko idącą ochronę praw osób, co do których stosowana jest przemoc i nie dotyczy to wyłącznie kobiet - stwierdził.

W dalszej części rozmowy wiceminister sprawiedliwości przypomniał, że negatywny stosunek do konwencji nie pojawił się nagle. - Za przyjęciem konwencji stambulskiej w 2015 roku głosowała Platforma Obywatelska i Lewica. To nie jest taka oczywista sprawa, że konwencja stambulska to jest taki dokument, który ma za zadanie bronić przed przemocą kobiety i nie ma tam warstwy ideologicznej. Niestety jest warstwa ideologiczna. Na to my jako Solidarna Polska nie możemy się zgodzić - mówił.

Wójcik odniósł się również do treści konwencji stambulskiej i trzech płci, o których jest w niej mowa. - W tym dokumencie jest mowa o trzeciej płci. My patrzymy inaczej na świat. Biologicznie nie takiej możliwości. Jest kobieta, jest mężczyzną. Taka jest anatomia. Kategorycznie nie zgadzamy się na to, żeby promować trzecią płeć, uwarunkowaną społecznie, kulturowo. To właśnie jest w tej konwencji. To jest uderzenie w instytucję rodziny i małżeństwa - dodał.