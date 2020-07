Kurski ponownie na fotelu prezesa TVP. Rada Mediów Narodowych żąda pilnych wyjaśnień

W piątek Centrum Informacji TVP poinformowało, że Maciej Łopiński, który do tej pory pełnił obowiązki prezesa Telewizji Polskiej złożył rezygnację.

W związku z rozpoczynającym się w dniu 27.07.2020 r. urlopem p.o. prezesa Zarządu TVP Pana Macieja Łopińskiego oraz złożeniem przez niego rezygnacji z czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu z dniem 07.08.2020 r., pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu TVP zostało powierzone Panu Jackowi Kurskiemu

- czytamy w komunikacie. Informacja ta została ogłoszona przed planowanym na godz. 14:00 posiedzeniem Rady Mediów Narodowych, na której miała zająć się wyborem nowego prezesa.

Rada Mediów Narodowych pilnie zwróci się do zarządu TVP o wyjaśnienia

Jak informuje "Press", Juliusz Braun z RMN zapytał przewodniczącego Krzysztofa Czabańskiego o ten komunikat. Ten odpowiedział:

Nie wiemy, co to znaczy, że Jackowi Kurskiemu "zostało powierzone" pełnienie obowiązków ani przez kogo obowiązki zostały powierzone.

Przedstawiłem stanowisko, że prawo nie przewiduje sytuacji, jaka zgodnie z anonimowym komunikatem umieszczonym na stronie internetowej TVP powstała w zarządzie TVP

Braun dodał, że "prezes udając się na urlop, powinien wskazać tego członka zarządu, który go zastępuje, ale nie pełni obowiązki prezesa". Podkreślił, że Krzysztof Czabański pilnie zwróci się do zarządu TVP o wyjaśnienia.

Odwołanie Jacka Kurskiego z funkcji prezesa Telewizji Polskiej

Rada Mediów Narodowych odwołała Jacka Kurskiego w marcu. Ówczesny prezes TVP oddał się do dyspozycji prezydenta Andrzeja Dudy, który miał według mediów lobbować za usunięciem go z tego stanowiska, a w zamian podpisać ustawę gwarantującą blisko dwa miliardy złotych mediom publicznym, do czego ostatecznie doszło. Wówczas Kurski zaczął pełnić rolę doradcy zarządu TVP. W maju wrócił do zarządu Telewizji Polskiej.