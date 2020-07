Kmieciak przewodniczącym komisji ds. pedofilii. Witek zarzekała się, że nie jest on związany z Ordo Iuris

Podczas posiedzenia Sejmu Joanna Scheuring-Wielgus zwróciła uwagę, że nowy przewodniczący komisji ds. pedofilii współpracuje z Ordo Iuris. - To wstyd i hańba - powiedziała posłanka. Na jej słowa zareagowała Elżbieta Witek. - Nieprawdą jest to, co pani mówi, że pan profesor współpracuje z Ordo Iuris - stwierdziła marszałkini Sejmu.

REKLAMA

3 Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA