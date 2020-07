Jacek Kurski wraca na fotel prezesa TVP. "W związku ze złożeniem rezygnacji przez Łopińskiego"

"W związku z rozpoczynającym się w dniu 27.07.2020 r. urlopem p.o. prezesa Zarządu TVP Pana Macieja Łopińskiego oraz złożeniem przez niego rezygnacji z czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu z dniem 07.08.2020 r., pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu TVP zostało powierzone Panu Jackowi Kurskiemu" - czytamy w komunikacie Centrum Informacji TVP.

Jacek Kurski będzie p.o. prezesa TVP

Odwołanie Kurskiego przez Radę Mediów Narodowych nastąpiło w marcu. Prezes TVP oddał się do dyspozycji prezydenta Andrzeja Dudy, który miał według mediów lobbować za usunięciem go z tego stanowiska, a w zamian podpisać ustawę gwarantującą blisko dwa miliardy złotych mediom publicznym, do czego ostatecznie doszło. Po odwołaniu Kurski wciąż był blisko kierownictwa telewizji, pełniąc rolę doradcy zarządu TVP. Pełniącym obowiązki prezesa został Maciej Łopiński.

W maju przewodniczący RMN Krzysztof Czabański zarządził głosowanie ws. przywrócenia Kurskiego do zarządu. W pięcioosobowej Radzie trzech członków poparło jego powrót do zarządu, a dwóch było przeciw. Wynik 3:2 Kurski uzyskał dzięki głosom polityków Prawa i Sprawiedliwo軼i.