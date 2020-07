Rafał Matyja: "PO i przyjaciele" nie mogą pokonać PiS

Zobacz nagranie. Paweł Kowal o błędach w kampanii Rafała Trzaskowskiego:

Jacek Gądek: Szymon Hołownia mógł być "wyjściem awaryjnym" z wojny polsko-polskiej?

Rafał Matyja: Mógł, ale pod dwoma warunkami. Po pierwsze: gdyby zdobył prezydenturę. I po drugie: ta prezydentura nie uwikłałaby się - co jest bardzo trudne - w spór, który Jarosław Kaczyński potrafi przecież wciągnąć.

Ale już pierwszy warunek się nie spełnił.

Istniał jednak dość prawdopodobny scenariusz, w którym nie doszłoby do zmiany kandydata Platformy Obywatelskiej, a wówczas Szymon Hołownia byłby numerem jeden wśród kandydatów opozycji. Nie możemy wykluczyć, że w II turze lepiej poszłoby właśnie Hołowni, że mógł te wybory wygrać. Ale to już dziś nie ma znaczenia.

A może dziś to Rafał Trzaskowski jest - bo mówi dużo o wspólnocie i zamknięciu starych sporów - szansą na zakończenie tej wojny?

Pierwsze gesty Rafała Trzaskowskiego nie wskazują na to, aby był w stanie zdyskontować swój wynik dla jakiejś bardziej ambitnej i ponadpartyjnie usytuowanej polityki opozycyjnej. Ruch Nowej Solidarności to nie jest próba rozwiązania najważniejszych problemów opozycji: braku zaufania, zdolności do współpracy, określenia wspólnego minimum na wybory sejmowe. To ucieczka od tych problemów w kierunku modelu deklarowanego przez PO od dawna: poszerzamy się o samorządowców i działaczy społecznych, ale nie rewidujemy polityki wobec lewicy czy ludowców.

Ponad 10 milionów głosów, które Trzaskowski zdobył, przecieka mu teraz przez palce?

Trzaskowski może te głosy zagospodarować tylko jako polityk, który się dystansuje od własnej partii. Nie chodzi o to, aby odchodził z Platformy, ale może powiedzieć "dobrze, to ja staję się uosobieniem celu, którym jest pozbawienie PiS-u władzy, będę działał tak, aby wszystkie siły opozycyjne wspólnie działały, by go osiągnąć".

Patrzę na sondaż: 69 proc. wyborców Andrzeja Dudy uznaje go za kandydata idealnego, a tylko dla 26 proc. swoich wyborców Trzaskowski był idealny. Za mniejsze zło uznawało Trzaskowskiego aż 70 proc. Co to mówi o możliwej przyszłości Trzaskowskiego?

Bardzo dużo i to nie tylko o jego przyszłości. Ale też o tym, jaka opozycja może pokonać PiS - nie taka, którą można określić mianem "PO i przyjaciele". To musi być dużo szersza formuła.

Głosowanie przeciwko PiS jest wspólnym mianownikiem opozycji i to jest zrozumiałe. Liczby, które pan podaje, pokazują, że głosowanie negatywne odbywa się w II turze, co też jest zrozumiałe. Ale wynika z nich także to, że już w I turze wyborcy Trzaskowskiego głosowali na niego jako na mniejsze zło - nawet dla części wyborców PO jest tylko mniejszym złem.

Wniosek?

Narzuca to pewną strategię. Pozycja polityczna Trzaskowskiego nie powinna być oparta tylko na Platformie, ale na nowej formule współpracy opozycji. Trzaskowski mógłby zaproponować projekt polityczny pozwalający na budowanie wspólnej krytyki tego, co robi PiS, ale już nie na wspólne pozytywne propozycje, bo to akurat udać się nie może. To naturalne, że tu lewica i PO będą się zawsze różnić.

Dla mnie najważniejszą rzeczą do zrobienia po pięciu latach bardzo złych praktyk na opozycji byłoby - na początek - odbudowanie elementarnego zaufania między liderami formacji. Trzaskowski mógłby być kimś, kto to zaufanie buduje - nie tylko poprzez deklaracje i działania spektakularne, ale przede wszystkim zakulisowe, bardziej wiarygodne dla partnerów. W efekcie w kluczowych głosowaniach w Sejmie opozycja powinna głosować tak samo i to przy przekonaniu wszystkich sił, że im się to zwyczajnie opłaca. Na razie mamy jednak złą praktykę, że kto wchodzi z PO we współpracę, to traci podmiotowość.

Ujmuje pan to dyplomatycznie. Jak ktoś siada z PO do stołu, to ląduje w żołądku Platformy.

Tego bał się twórca Nowoczesnej Ryszard Petru i taki los spotkał Katarzynę Lubnauer, szefową tej partii. Wielu polityków - patrząc na los Nowoczesnej - może się spodziewać, że Platforma nawiązuje współpracę, by ich pożreć. Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty, Robert Biedroń czy Paweł Kukiz nie chcą mieć statusu Lubnauer.

Zaryzykuję tezę, że jeśli Trzaskowski szybko nie będzie odpalał jakiejś nowej inicjatywy, to tych 10 mln jego wyborców zaraz się rozpierzchnie.

Też bym mu doradzał szybkie działania, ale jeśli Trzaskowski się nie zdecyduje, to za rok będzie można jeszcze wracać do wyniku w wyborach prezydenckich.

Za rok?

Tak, choć oczywiście wówczas już będzie można wykorzystać powiedzmy 20 proc. społecznej energii, która jest dzisiaj do zagospodarowania. Ale rządy PiS będą konserwować status quo po stronie opozycyjnej i te 10 milionów będzie ciągle wracać.

A czy Trzaskowski będzie działał szybko? Jego pierwsze wystąpienia wskazują, że przede wszystkim nie chce przegrać prezydentury Warszawy, a to może osłabiać jego motywację do działania na poziomie ogólnopolskim. I po drugie: on może jedynie chcieć zagrać w dotychczasowej logice. Ważne jest też jego otoczenie, a ono najwyraźniej chce zdyskontować wynik wyborczy wewnątrz Platformy, a nie budować jakieś zamki na piasku - coś nowego.

Rzecznik PO Jan Grabiec mówi, że namawialiby Trzaskowskiego na powrót do Ratusza, ale nie na pełen etat, by się też poświecić pracy ogólnopolskiej. Trzaskowski może być narzędziem dla PO, by podreperować pozycję partii? A dla PiS celem, bo będą szukać na niego haków w Ratuszu, więc Trzaskowski powinien się bardzo pilnować jako prezydent Warszawy?

Pana słowa realistycznie pokazują, jak robi się w Polsce politykę.

Po pierwsze sądzę, że można być prezydentem miasta na pełnym etacie i jakiś czas - choć nieduży - poświęcać na politykę inną niż samorządowa. Robili to poprzednicy Trzaskowskiego: Lech Kaczyński i Hanna Gronkiewicz-Waltz. Nie jest tak, że prezydentura miasta wyłącza z polityki w innych wymiarach niż miejska. Pytanie tylko, co w czasie, który Trzaskowski poświęci na ten "inny wymiar", będzie robił.

Uważam, że powinna to być - powtarzam - strategia pozapartyjna. Jednak patrząc realistycznie, to on sam albo jego otoczenie zdecydują, aby jedynie budować silniejszą Platformę i poszerzać ją o jakieś nowe środowiska. A to skończy się tym co zwykle: tą samą Platformą. Już za czasów Donalda Tuska i Grzegorza Schetyny PO robiła "otwarcia na społeczeństwo", jakieś spotkania obywatelskie, a potem wszystko wracało do wcześniejszej normy.

Nie ma pan wiary w Platformę.

Nie mam. Jeśli komuś się marzy kolejny powrót do idei poszerzania Platformy, to moim zdaniem przegra. Choćby ze względu na badania sondażowe, które pan przywołał. Nie jest przecież tak, że PO i Trzaskowski uzyskali jakieś wielkie entuzjastyczne poparcie, ale ludzie po prostu głosowali na mniejsze zło.

Nie jestem pewien, na ile Trzaskowski jest w stanie przełamywać dotychczasowe podziały, gdy ma za przeciwnika Jarosława Kaczyńskiego. Nawet Hołowni byłoby trudno nie uwikłać się z PiS-em w spór, który byłby dalszym ciągiem wojny polsko-polskiej. Metoda polityczna Kaczyńskiego polega bowiem na ustawieniu przeciwnika na pozycji skrajnego sprzeciwu wobec siebie. Jazda obowiązkowa przed II turą polegała na mówieniu "ja chcę zakończyć wojnę polsko-polską", bo to dawało szansę rozszerzenia elektoratu, więc Trzaskowski to deklarował, ale trzeba jeszcze mieć jakiś pomysł na to.

Ma go?

Nie widzę tego pomysłu u Trzaskowskiego.

Można oczywiście opowiadać, że chce się upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego poprzez nadanie ulicy jego imienia, ale to tylko symbol, który po czasie i tak może być różnie odczytywany. Jeśli Trzaskowski chce na serio kończyć wojnę, to oczekiwałbym czegoś więcej niż takie gesty.

Ale Trzaskowski momentami brzmi jak polityk PiS. Ulica Lecha Kaczyńskiego to gest, ale też wychwalał 500+, bronił wieku emerytalnego, "trzynastek" dla emerytów i chciał jeszcze emerytkom dopłacać po 200 zł co miesiąc za wychowanie każdego dziecka.

I to była sprawna kampania przed II turą. Jesteśmy już po wyborach i żyjemy w nowej epoce. Trzaskowski musi mieć dwa-trzy pomysły, które dowiodą, że naprawdę chce kończyć wojnę polsko-polską. Deklarowana przez niego idea wysłania Kaczyńskiego na emeryturę jest już trollowaniem samego siebie i idei osłabienia podziałów. Szczerze mówiąc, nie ma w polskiej polityce trudniejszego zadania.

Trzaskowski mówi, że dawne spory trzeba zostawić za sobą i skoro nie ma już Donalda Tuska w polityce, to pora, by i Kaczyński zniknął.

Oczywiście, bo wystarczy, że władzę w Zjednoczonej Prawicy przejmie Zbigniew Ziobro i rozpocznie się epoka zgodnego współżycia między Trzaskowskim a Ziobrą? Rozwiązaniem problemu jest - niestety - powolne i pomysłowe cywilizowanie konfliktu, a nie jego jednorazowe i spektakularne zakończenie. Zwłaszcza że zakończenia tej wojny nie chce ani Kaczyński, ani większość zaplecza politycznego Trzaskowskiego. Nie chodzi o tę grupę, która wyprodukowała ruch ośmiu gwiazdek, ale o kluczowych polityków Platformy, którzy nie pozwolą Trzaskowskiemu na wykonywanie gestów, bo uważają, że szansą dla PO jest po prostu osłabienie rządów PiS np. w wyniku kryzysu gospodarczego. Moim zdaniem to jest dominująca emocja w politycznym zapleczu Trzaskowskiego. Idea zasypania podziałów sprowadza się dla nich do wysłania prezesa PiS na emeryturę i na nic więcej.

Nie ma pan wiary w to, aby Trzaskowski chciał i potrafił wyrwać się z partyjnej matni PO i oczekiwań radykalnych liderów opinii.

Nie mam. Nie wiem, czy on nawet chce się wyrwać. Pozostajemy w klinczu i bardzo trudne jest znalezienie całościowej recepty politycznej, która nie mieściłaby się w logice walki PO i PiS. Polityczna grawitacja będzie powstrzymywać Trzaskowskiego przed wyjście poza jakieś i tak naciągane gesty i nic nieznaczące deklaracje.

A po za tym - jeszcze raz to powtórzę - żadnego złagodzenia sporu nie chce Kaczyński. Obu partiom służy konflikt, bo utrzymuje dyscyplinę w ich szeregach. Innego tak funkcjonalnego konfliktu już mieć nie będą. Nie da się skończyć konfliktu polsko-polskiego bez zgody PiS, nie można zalać kogoś miłością i tak zakończyć wojnę. Tusk już taką miłością zalewał i wiemy, jak to się kończyło.

Miała konsystencję smoły.

Właśnie.

A Trzaskowski ma format, by zmienić w jakiś sposób scenę polityczną?

Na razie jest politykiem idealnie wpisującym się w scenę polityczną. Potrafił zbudować poparcie w wyborach na prezydenta Warszawy, a potem zbudował w wyborach prezydenckich znacznie większe poparcie, niż posiada PO. A co więcej zdobył poparcie, i to w powiatach, w których - zdaniem wielu warszawskim komentatorów - w ogóle nie powinien być dostrzeżony, bo jest zbyt lewicowy jak na gust konserwatywnego wyborcy. W takich powiatach Trzaskowski nawet podwajał wynik PO. To są atuty Trzaskowskiego i to one będą określać jego strategię utrzymania pozycji najsilniejszego przeciwnika PiS.

On wcale nie musi być postrzegany jako warszawski polityk, który na prowincji spotyka się z odmową. Na prowincji radził sobie przecież lepiej niż choćby Władysław Kosiniak-Kamysz. Trzaskowski to więc polityk z dużymi możliwościami, a czy ma format, który w dawnych czasach określaliśmy jako "męża stanu"? Czy jest w stanie zrobić coś wbrew dotychczasowej logice? Tego się nie dowiemy, zanim nie zacznie w ogóle próbować. Być może dopiero po zdobyciu władzy przez opozycję.

Testem dla niego będzie to, czy będzie potrafił w ciągu trzech-czterech tygodni zaproponować jakąś zmianę w polityce. Mogłyby nią być na przykład wspomniane już nowe warunki współpracy opozycji.

Czy Szymon Hołownia jest inteligenckim Andrzejem Lepperem?

Lepper był liderem gwałtownych protestów rolniczych i miał swoją ścieżkę polityczną szefa związku zawodowego, a nie tylko populisty. Hołownia w pewnym momencie, w środku lockdownu, mówił językiem gniewu, ale bardzo dużo ludzi przyciągał też czymś innym - ideą innej polityki i zupełnie inaczej rozumianego poczucia obywatelstwa. Dziś nikt w polskiej polityce nie umie mówić jak Hołownia, a u niego jest to autentyczne.

Jeśli Hołownia mocno wsparł Trzaskowskiego przed II turą, to nie wytracił już tej nowej jakości, bo opowiedział się po jednej ze stron?

Większość pana kolegów i koleżanek dziennikarzy zadawało pytania, dlaczego Hołownia nie popiera otwarcie Trzaskowskiego. A pan twierdzi, że jednak popierał?

Wprowadził kilka swoich punktów do programu Trzaskowskiego i powiedział, że na niego zagłosuje. To jest mocne wsparcie.

Znając emocje i sposób myślenia wyborców, to było to najskuteczniejsze możliwe poparcie bez powiedzenia "tak, to jest kandydat lepszy ode mnie". Hołownia poparł Trzaskowskiego w sposób maksymalny, aby było to skuteczne i by za nim poszli wyborcy, a nie żeby jedynie ucieszyć komentatorów, którzy uważali, że Hołownia nie powinien nawet kandydować.

Jacek Żakowski pisał, że Hołownia wręcz nie ma prawa kandydować, a inni twierdzili, że przed II turą wsparł Trzaskowskiego zbyt subtelnie, więc jest winny wygranej Andrzeja Dudy.

Tak pisano.

I brzmiało to niemądrze. Hołownia zakłada stowarzyszenie Polska 2050, ale teraz będą trzy lata bez wyborów. Czy ten projekt jest przez to narażony na porażkę?

Jeżeli celem jest wejście do Sejmu na jakichkolwiek warunkach, to lepiej byłoby mieć wybory już teraz. Ale przykłady formacji Pawła Kukiza i Ryszarda Petru pokazują, że listy klecone ad hoc powodują wiele błędów i utrudniają funkcjonowanie w Sejmie.

Hołownia ma szansę, by utrzymać część poparcia i za dwa-trzy lata wprowadzić do Sejmu dobrą ekipę, która zadomowi się przy Wiejskiej na kilka kadencji. Największym problemem jest zbudowanie teraz ugrupowania, które ma zdolność uczestniczenia w grze politycznej - także na szczeblu lokalnym, a jednocześnie nie ulegnie złym obyczajom, które panują w Polsce. Rozwiązanie nie polega na znalezieniu jakiegoś genialnego sposobu na zbudowanie formacji...

...bo to zwykłe rzemiosło?

Tak. Trzeba się znać na ludziach i trzeba wiedzieć, komu zaufać - to będzie trudny test dla Hołowni. Nowe partie mają problem, który nazywam "kredytem systemowym". Na ile trzeba się dostosować do systemu, by w nim się znaleźć? Jak nie wziąć tego kredytu tak wielkiego, że pada się ofiarą systemu i nie móc już niczego do niego wnieść i zmienić? Najbardziej spektakularnym przykładem tego dylematu jest Paweł Kukiz, który chciał go zupełnie zmienić, a dołączył do najbardziej establishmentowej partii - PSL.

Jak Hołownia może teraz ten kredyt zaciągnąć?

Nie wiem. Start w wyborach prezydenckich był znacznie łatwiejszy. Stając do wyborów parlamentarnych i samorządowych, trzeba już mieć jednak strukturę formacji i nie pozwolić się jej rozpaść, a to często oznacza trudne decyzje. Na przykład: przychodzi grupa działaczy samorządowych, która była wcześniej w PO albo PiS i mówią, że chcą do ruchu Hołowni. Lektura lokalnych mediów pokaże, że grupa ta ma już na koncie różne rzeczy. Bierzemy ich czy nie?

Nie da się zbudować partii wyłącznie z nowych ludzi, a poza tym nowi bardzo przejmują najgorsze zwyczaje, jakby czytali podręczniki brudnej polityki.

Tworząc nową formację, będzie skazany na konflikt z PO?

Na szczęście ma gwarancję, że będzie skazany na konflikt z obiema stronami.

*Rafał Matyja - politolog, publicysta, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.