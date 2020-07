Sąd zdecydował o aresztowaniu Sławomira Nowaka i Jacka P. na trzy miesiące

O godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, który miał rozpatrzyć wniosek prokuratury o tymczasowy areszt dla Sławomira Nowaka, a także dla byłego dowódcy jednostki GROM Dariusza Z. i przedsiębiorcy z Gdańska Jacka P. Teraz sąd zdecydował o aresztowaniu P. oraz Sławomira Nowaka. Trzeci zatrzymany, były dowódca jednostki GROM, Dariusz Z. może wyjść za kaucją - poinformowała prokurator Mirosława Chyr.

Sławomir Nowak aresztowany. B. dowódca GROM może wyjść za kaucją

- Wobec Sławomira N. oraz Jacka P. sąd zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - powiedziała prokurator Informacyjnej Agencji Radiowej. - W stosunku do Dariusza Z. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące, z tym, że podejrzany może być zwolniony po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości miliona złotych. Prokuratura nie zgadza się z decyzją sądu, dotycząca Dariusza Z., i złoży zażalenie na postanowienie sądu w tej kwestii - powiedziała prokurator Mirosława Chyr.

Prokurator podkreśliła, że postanowienie o areszcie oznacza, iż sąd uznał, że istnieje obawa matactwa w sprawie, a także, że jest duże prawdopodobieństwo popełniania zarzucanego czynu.

Nowak oraz były dowódca GROM, a także gdański biznesmen zostali zatrzymani przez CBA w poniedziałek rano. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła byłemu politykowi zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą czerpiącą korzyści z korupcji.

Nowak o "politycznej ustawce"

Śledztwo ws. Nowaka dotyczy podejrzenia o żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remont dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Zarzuty dotyczą okresu od października 2016 roku do września 2019 roku, gdy były minister polskiego rządu kierował ukraińską Państwową Służbą Dróg Samochodowych - Ukrawtodor.

Nowak zarzuty wobec siebie skomentował krótko, gdy w środę rano doprowadzono go do sądu. - To polityczna ustawka. Jestem niewinny. Doskonale o tym wiecie - powiedział do dziennikarzy.