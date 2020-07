Zbigniew Ziobro o planach Zjednoczonej Prawicy. "Jednym z punktów dokończenie reformy sądownictwa"

Zbigniew Ziobro pojawił się na antenie "Polskiego Radia", gdzie między innymi skomentował unijny szczyt i jego efekty dla Polski, a także działania, które Zjednoczona Prawica ma w planach na najbliższy czas.

Ziobro zadowolony z unijnego szczytu

Minister sprawiedliwości odniósł się do unijnego szczytu, twierdząc, że polska delegacja odniosła wielki sukces, negocjując tak wysokie środki finansowe. Tak dobrego zdania Ziobro nie miał już jednak na temat ich powiązania z przestrzeganiem praworządności.

- Zapoznajemy się z tymi zapisami i podtrzymujemy jako Solidarna Polska, że jest to dla nas wysoce niepokojące. W takiej sytuacji zawsze opowiadaliśmy się - i nic się tu nie zmieniło - że najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie prawa weta i zablokowanie tego rozwiązania - powiedział. Dodał również, że to z jego inicjatywy "rząd przyjął uchwałę, która zobowiązała delegację do twardego stanowiska w tej kwestii".

Plany Zjednoczonej Prawicy. "Dokończenie reformy sądownictwa"

W dalszej części rozmowy Ziobro oznajmił, że "z dobrą wiarą podchodzi do twardych zapowiedzi premiera". - Gwarantuje on Solidarnej Polsce, Prawu i Sprawiedliwości i wszystkim Polakom, że do takiego powiązania nie dojdzie i jest mechanizm tzw. jednomyślności. Więc trzymam się tego zapewnienia, mając zaufanie do wypowiedzi pana premiera. Będziemy chcieli to jeszcze zweryfikować, bo w każdym innym przypadku takie rozwiązania byłyby niebywale groźne dla Polski - wskazał minister sprawiedliwości.

Na koniec Ziobro odniósł się do dalszych planów Zjednoczonej Prawicy. Zdradził, że obecnie trwają prace nad nową umową koalicyjną. - Na pewno dokończenie reformy sądownictwa jest jednym z elementów planu, ale plan jest szerszy. Obejmuje wiele innych sfer codziennego życia Polaków, aby żyło się lepiej i aby Polska była bezpieczniejszym krajem - zakończył.